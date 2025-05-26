Состоялся брифинг по вопросам защиты интересов детей и восстановлению их прав
Накануне Международного дня защиты детей в Ленинградской области стартовала акция «Судебные приставы – детям». О её целях на брифинге в аппарате УФССП России по Ленинградской области рассказал заместитель главного судебного пристава Николай Джиргалов.
Мероприятие включает максимальную отработку исполнительных производств алиментной категории, рейды по адресам проживания должников, проверки бухгалтерий организаций, осуществляющих алиментные удержания из заработной платы, разъяснительную работу с родителями-должниками, а также проведение благотворительных мероприятий для воспитанников детских социальных учреждений региона.
На сегодняшний день на исполнении в районных отделениях Управления находится порядка 10 тысяч исполнительных производств по алиментам. С начала года на содержание детей взыскано около 440 миллионов рублей — эта сумма превышает прошлогодний показатель на 80 миллионов рублей.
Учитывая социальную значимость данной категории исполнения, законодательством предусмотрены ряд мер, которые применяются к неплательщикам алиментов.
За истекший период 2025 года в рамках исполнительных производств о взыскании алиментов судебными приставами-исполнителями произведено 317 арестов имущества должников. Существенно повышает данный показатель регулярное проведение рейдовых мероприятий по неплательщикам алиментов.
Судебными приставами региона приняты меры по ограничению в выезде за пределы Российской Федерации в рамках всех неоконченных исполнительных производств алиментной категории, в результате чего взыскано 7,2 миллиона рублей; в пользовании специальным правом ограничено 94 процента всех должников по алиментам, имеющих такое право, взыскано порядка 36 миллионов рублей. С начала текущего года Сотрудники территориального органа принудительного исполнения разыскали 175 родителей-должников, а 1 465 продолжают находиться в розыске.
Одной из самых действенных мер побуждения должников к выплате алиментов является привлечение к административной ответственности. За истекший период года судебными приставами структурных подразделений Управления в отношении неплательщиков алиментов возбуждено 389 дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».
Родители, которые после привлечения к административной ответственности продолжили игнорировать исполнение своих обязанностей, стали фигурантами уголовных дел. В 2025 году в Управлении возбуждено 216 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьёй 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Судом в отношении 66 должников вынесены приговоры, в соответствии с которыми назначены наказания: 50 – в виде исправительных работы на срок до одного года, 8 – в виде принудительных работ, 1 — в виде обязательных работ, 7 – в виде реального лишения свободы.
«Обращаю внимание, что согласно вступившим в силу изменениям в законодательство об исполнительном производстве, с 25 мая текущего года предусмотрено введение реестра должников по алиментным обязательствам. Полномочия по ведению реестра в электронном виде возложены на Федеральную службу судебных приставов. Реестр будет являться частью сервиса «Банк данных исполнительных производств», который размещен на официальном интернет-сайте ФССП России, - отметил Николай Джиргалов. - Нововведение призвано способствовать повышению мотивации должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, к исполнению своих обязанностей».
Пресс-служба УФССП по Ленинградской области