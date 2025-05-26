Состоялся брифинг по вопросам защиты интересов детей и восстановлению их прав

Мероприятие включает максимальную отработку исполнительных производств алиментной категории, рейды по адресам проживания должников, проверки бухгалтерий организаций, осуществляющих алиментные удержания из заработной платы, разъяснительную работу с родителями-должниками, а также проведение благотворительных мероприятий для воспитанников детских социальных учреждений региона.

На сегодняшний день на исполнении в районных отделениях Управления находится порядка 10 тысяч исполнительных производств по алиментам. С начала года на содержание детей взыскано около 440 миллионов рублей — эта сумма превышает прошлогодний показатель на 80 миллионов рублей.

Учитывая социальную значимость данной категории исполнения, законодательством предусмотрены ряд мер, которые применяются к неплательщикам алиментов.

За истекший период 2025 года в рамках исполнительных производств о взыскании алиментов судебными приставами-исполнителями произведено 317 арестов имущества должников. Существенно повышает данный показатель регулярное проведение рейдовых мероприятий по неплательщикам алиментов.

Судебными приставами региона приняты меры по ограничению в выезде за пределы Российской Федерации в рамках всех неоконченных исполнительных производств алиментной категории, в результате чего взыскано 7,2 миллиона рублей; в пользовании специальным правом ограничено 94 процента всех должников по алиментам, имеющих такое право, взыскано порядка 36 миллионов рублей. С начала текущего года Сотрудники территориального органа принудительного исполнения разыскали 175 родителей-должников, а 1 465 продолжают находиться в розыске.

Одной из самых действенных мер побуждения должников к выплате алиментов является привлечение к административной ответственности. За истекший период года судебными приставами структурных подразделений Управления в отношении неплательщиков алиментов возбуждено 389 дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Родители, которые после привлечения к административной ответственности продолжили игнорировать исполнение своих обязанностей, стали фигурантами уголовных дел. В 2025 году в Управлении возбуждено 216 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьёй 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Судом в отношении 66 должников вынесены приговоры, в соответствии с которыми назначены наказания: 50 – в виде исправительных работы на срок до одного года, 8 – в виде принудительных работ, 1 — в виде обязательных работ, 7 – в виде реального лишения свободы.

«Обращаю внимание, что согласно вступившим в силу изменениям в законодательство об исполнительном производстве, с 25 мая текущего года предусмотрено введение реестра должников по алиментным обязательствам. Полномочия по ведению реестра в электронном виде возложены на Федеральную службу судебных приставов. Реестр будет являться частью сервиса «Банк данных исполнительных производств», который размещен на официальном интернет-сайте ФССП России, - отметил Николай Джиргалов. - Нововведение призвано способствовать повышению мотивации должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, к исполнению своих обязанностей».

Пресс-служба УФССП по Ленинградской области