В Ленобласти растет малый бизнес

«В Ленобласти на сегодняшний момент действует почти 88 тыс. предпринимателей и их количество, по сравнению с предыдущим периодом, увеличилось на 4,5%, в том числе 65 тыс. индивидуальных предпринимателей, их стало на 7,5% больше. Вновь созданных за 4 месяца предпринимателей стало на 20% по сравнению с аналогичным периодом, то есть в регионе создается новый бизнес. И как результат всей этой работы: за 4 месяца уже более 9 млрд рублей поступило налогов, что на 200% больше аналогичного периода 2024 года», - рассказала на еженедельном совещании председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

С 2025 года в России действует федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», входящий в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

На территории Ленинградской области в рамках федерального проекта реализуется региональный проект с одноименным названием. Основной целью проекта является обеспечение в 2024-2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта.