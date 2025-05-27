На форуме «Ладога» участники запустят молодёжные проекты, чтобы сохранить традиционные ценности

В 2025 году молодёжный образовательный форум «Ладога» станет пространством, где каждый сможет прокачать навыки, обрести единомышленников и стать частью активного молодёжного сообщества, чтобы вместе внести вклад в развитие страны – сохраняя и укрепляя традиционные духовно-нравственные ценности.

«В этом году форум “Ладога” пройдёт уже в 17-й раз. За время работы он объединил более 10 тысяч молодых людей для развития молодёжных проектов, направленных на сохранение исторической памяти. Мы стремимся передать подрастающему поколению знания и ценности, которые формируют основу нашей национальной идентичности. В 2024 году на форуме в Луге был создан арт-объект – мурал, посвященный героям специальной военной операции, который символизирует силу духа наших бойцов и преемственность поколений победителей. В этом году на площадке форума мы вместе с Волонтёрами Победы создадим уникальный исторический квест, объединяющий очные и онлайн-форматы. Проект будет посвящён подвигам героев Отечества и в дальнейшем масштабируется на всю страну. Это будет не просто игра, а дань уважения тем, кто защищал и защищает нашу страну. Среди участников форума будут и молодые ветераны СВО, которые поделятся своим опытом и помогут командам в разработке итоговых продуктов», – отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

На форум соберутся молодые преподаватели, студенты педагогических вузов, школьники, медиаспециалисты, поисковики, историки, краеведы, работники культуры, молодые семьи, активисты «Движения первых», представители движения «Волонтёры Победы», участники СВО и многие другие.

Пройти обучение можно по одной из выбранных площадок:

Код сообщества – для тех, кто собирает вокруг себя активных и готовых действовать. Если тебе важно, что происходит в твоём районе, школе или городе — тебе сюда. Здесь разберёмся, как выстраивать контакт с подростками, решать локальные проблемы и запускать полезные проекты в своём сообществе. Будешь уметь мотивировать других, проводить события и собирать вокруг себя тех, кто хочет делать, а не молчать.

Код Правды – для тех, кто хочет разоблачать фейки и делать сильный контент. Площадка для тех, кто в медиаполе: ведёшь блог, делаешь видео, хочешь прокачать визуал или тексты. Разберём твои соцсети, подскажем, как усиливать личный стиль и не теряться в потоке. Научишься снимать, писать и рассказывать – так, чтобы это было и честно, и сильно. А ещё – разоблачать фейки по фактам.

Код Памяти – для тех, кто хочет бережно оживлять историю, сохранять наследие. Хочешь оживить историю? Тогда тебе сюда. Вместе создадим квест по боевому маршруту, научимся работать с архивами, искать героев и рассказывать о них — современно, глубоко и с уважением. Готовый проект увезёшь с собой – и сможешь применить его у себя.

Духовный код – для тех, кто хочет найти опору в себе, семье и традициях. Здесь будем говорить о семье, ценностях и смыслах – просто и по-настоящему. Проведёте опросы, попробуете себя в роли ведущих семинаров для молодёжи, создадите медиа-контент и материалы для семейных блогов и мероприятий. Всё, чтобы говорить о важном понятно, честно и с уважением.

Код воспитания – для тех, кто хочет делать образование более человекоориентированным. Здесь будет много про детей, родителей и тот самый «баланс офлайн и онлайн». Как построить доверие, чем заменить гаджеты, как вообще говорить о важном без назидания. Уедешь с методичками, играми, планами досуга – и пониманием, как делать воспитание человекоориентированным.

Код Подвига – для тех, кто хочет говорить об истории на языке, понятном молодёжи. Как рассказывать о подвигах в интерактивном формате? На этой площадке — про это. Будем создавать квест о Героях Отечества, продумывать сценарии, пробовать форматы, которые реально работают. А ещё — разберёмся, как история может вдохновлять.

На форуме вас ждут крутые мастер-классы, практические занятия и реальные проекты, которые помогут развить гражданскую позицию и углубиться в национальные ценности.

Организаторами форума «Ладога» выступают комитет по молодёжной политике Ленинградской области совместно с Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь). Форум проводится с 2009 года.