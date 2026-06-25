Лагеря Ленобласти проверены прокуратурой

В преддверии сезона почти 500 организаций отдыха детей в Ленобласти подверглись прокурорским проверкам. Особое внимание было уделено соблюдению требований безопасности, включая пожарную безопасность и санитарно-эпидемиологические нормы.

По результатам проверки было выявлено 120 нарушений, в целях устранения которых внесено 51 представление, принесены три протеста, которые рассмотрены и удовлетворены, предостережения объявлены трем должностным лицам.

Прокуратура области продолжает вести пристальный надзор за соблюдением требований законодательства на протяжении всей летней кампании. Руководителем надзорного ведомства региона Петром Забурко прокуроры ориентированы на систематическое посещение детских организаций и принципиальное реагирование на каждое выявленное нарушение.