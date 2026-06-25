Ветераны СВО защитили проекты развития региона

В Доме правительства региона и Гатчинском государственном университете прошла защита итоговых проектов первого потока программы «Герои Команды 47». Участники, прошедшие серьёзный конкурсный отбор, представили аттестационной комиссии свои разработки по актуальным для региона вопросам. Темы работ охватывали широкий спектр: от развития туризма и противодействия угрозам БПЛА до совершенствования системы поддержки участников СВО и их семей.

Программа, стартовавшая летом прошлого года, была направлена на подготовку кадрового резерва для органов власти и муниципальных образований из числа военнослужащих, вернувшихся с фронта. Обучение объёмом 502 академических часа сочеталось со стажировками и работой с наставниками — вице-губернаторами, руководителями комитетов и главами районов.

Председатель аттестационной комиссии, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, подводя итоги первого дня защиты, высоко оценил уровень подготовки выпускников:

— Если все последующие работы будут такие же, то мы точно на правильном пути. Они все зрелые и даже фундаментальные. Каждую из них хочется взять для реализации, поскольку они демонстрируют правильный взгляд на то, что сегодня происходит. И все темы непростые. Участники — молодцы, и их работы не стыдно вынести на федеральный уровень. Любая из них доказывает, что наша программа «Герои Команды 47» полноценно состоялась.

На суд аттестационной комиссии свой проект под названием «Фонд „Ленинградский рубеж“ в системе мер государственной поддержки участников СВО и их семей» представил боевой офицер, ветеран СВО, кавалер Ордена Мужества Николай Артёмов. Прямо в процессе защиты работы были определены основные задачи для деятельности фонда в ближайшее время, среди которых — развитие учебных центров, оснащение полевых госпиталей, поддержка и адаптация ветеранов СВО.

— Я сам занимался различными социальными проектами, поэтому меня так заинтересовала работа фонда «Ленинградский рубеж». У него достаточно гибкий механизм работы, который позволяет быстрее решать важные региональные и государственные задачи, — прокомментировал выбор темы Николай Артёмов.

Губернатор Александр Дрозденко взял под личный контроль процесс дальнейшего трудоустройства ветеранов. Уже сейчас 65 % участников первого потока трудоустроены или находятся на финальной стадии оформления должностей. В планах — обеспечить работой не менее 80 % выпускников.

Вручение дипломов выпускникам состоится в Гатчине 1 июля, ровно через год после старта обучения, и будет приурочено ко Дню ветеранов боевых действий. В этот день торжественно пройдёт выпуск первого потока и стартует обучение второго потока программы «Герои Команды 47».

Виктория Залепухина

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области