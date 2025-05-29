В Гатчинском муниципальном округе состоялся ОГЭ по предметам по выбору

В экзамене приняли участие 1686 обучающихся. Предмет биология был выбран 406 учениками, информатика — 431, обществознание — 771, а химия — 78 учениками.

Для проведения ГИА-9 в регионе были задействованы 19 пунктов проведения экзамена (ППЭ).

«Я ходила на все консультации, поэтому была уверена, что экзамен сдам хорошо», - рассказала выпускница 9 класса Дарья. Также многие школьники признались, что задания не вызвали затруднений.

В пунктах проведения ОГЭ были соблюдены все требования, предписанные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. На каждом экзамене присутствовали общественные наблюдатели, которые контролировали соблюдение объективности проведения процедуры ОГЭ. Экзамены прошли в штатном режиме, без нарушений. На каждом экзамене выпускников информировали о датах официального опубликования результатов. Результаты четырёх экзаменов станут известны не позднее 10-го июня. В случае несогласия с выставленными оценками, обучающиеся могут обратиться с апелляцией в апелляционную комиссию ГИА-9 в течение двух дней после ознакомления с результатами.