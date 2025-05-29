В Ленобласти определили лучших в молочном животноводстве

«Молочная отрасль для Ленинградской области – это основная отрасль. Область имеет сильный фундамент и высококвалифицированных специалистов. Здесь сосредоточены лучшие представители сельского хозяйства, работают зоотехники, чьими руками область добивается серьезных результатов. Сегодня удой выше 15 тонн молока уже никого не удивляет», – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Звание лучшего зоотехника Ленинградской области заслужила Василина Лиховая – зоотехник племенного завода «Приневское». Второе место заняла Татьяна Сметанникова из хозяйства «Гатчинское», третье – Юлия Семенова из «Судаково».

В конкурсе участвовало 8 специалистов ведущих сельхозпредприятий области. Соревнования состояли из двух частей: теоретической и практической.

Конкурс «Лучший по профессии» в номинации «зоотехник» проводится в рамках национального проекта «Кадры». Организаторы регионального этапа – комитет по труду и занятости населения при поддержке комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу и управления ветеринарии Ленинградской области. Основной целью конкурса является повышение престижа рабочих специальностей, статуса профессии «зоотехник» и вовлечение молодежи в эту профессию.

В августе состоится федеральный этап конкурса, который пройдет в Ленинградской области.