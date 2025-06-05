«Лето.Парк.Кино» возвращается в Приоратский парк Гатчины

Вблизи живописных озер и тенистых аллей Парковое агентство Ленинградской области все лето по субботам будет показывать отечественные блокбастеры последних лет и классику советского кино, мультфильмы и добрые сказки для детей.

В новом сезоне фестиваля «Лето.Парк.Кино.» зрители увидят такие киноновинки как «Любовь Советского Союза», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», «Огниво», «Девятаев», «Группа крови» и другие.

В детской программе в партнерстве с Союзмультфильмом покажут «Аленький цветочек», «Котенок по имени Гав», «Бременские музыканты», «Конек-Горбунок» и многие другие.

Классика советского кино будет представлена фильмами «По семейным обстоятельствам», «Будьте моим мужем» и «АССА».

Перед каждым вечерним кинопоказом летнее настроение будет создавать живая музыка в исполнении талантливых вокалистов и музыкантов.

К Дню памяти и скорби песни военных лет исполнит солист оркестра штаба Западного военного округа Михаил Кузнецов, к Дню Ленинградской области выступит лауреат международных конкурсов Борис Дёмин и другие.

По традиции для интеллектуалов и знатоков пройдут тематические квизы.

14 июня состоится театрализованное открытие фестиваля. Вместе с артистами театра и кино гости фестиваля смогут побывать в советской Гатчине, вспомнить ушедшие в историю уголки Гатчины, песни, которые пели во дворах под гармошку, популярные линейные танцы, можно будет сделать фотографии с ретромашиной. В этот день в программе:

15:00 Тематический квиз «Кино и музыка СССР»

16:00 «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (реж. Игорь Волошин, 2025 г.)

18:00 Театрализованное открытие фестиваля «Гатчина – знакомая незнакомка»,

19:00 «Любовь Советского Союза» (реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Дмитрий Иосифов, 2024 г.)

Приглашаем всех желающих погрузиться в волшебный мир любимого кино, почувствовать магию теплой и уютной атмосферы фестиваля. Для гостей фестиваля: уютный кинозал с пуфами, теплые пледы и фудкорт. Подробная программа на сайте letoparkkino.ru.

Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный. Место проведения: г. Гатчина, Приоратский парк, улица Чкалова (вблизи д. № 2). Геоточка: https://yandex.ru/maps/-/CHv2uF~j

Парковое агентство Ленинградской области проводит фестиваль «Лето.Парк.Кино.» в шестой раз при поддержке Комитета по культуре и туризму Ленинградской области. В новом сезоне партнерами фестиваля выступают правообладатели: ООО «Централ Партнершип», Союзмультфильм, Мосфильм, ООО «Кинокомпания «СТВ», ООО «Базелевс», кинокомпания «Триикс Медиа» и другие.