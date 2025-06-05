Старт с государственной поддержкой бизнеса — инвестиции в будущее!

«Область активно поддерживает начинающих предпринимателей. Первые годы в бизнесе имеют решающее значение для его становления. В это время отлаживаются рабочие процессы, разрабатываются новые товары и услуги, активно создается клиентская сеть, изучается рынок и привлекается финансирование. К счастью, начинающие бизнесмены могут воспользоваться областными субсидиями и грантами, облегчающими этот процесс. Данные меры финансовой поддержки помогают преодолевать препятствия и концентрироваться на росте и развитии бизнеса», – подчеркнула Светлана Нерушай, возглавляющая комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

Среди представленных проектов, авторы которых ведут деятельность не более двух лет, можно выделить: организацию сап-туров по реке Оредеж, изготовление иван-чая и травяных чаев под маркой «Тихвинский чай», открытие студии оздоровительного маникюра в Рощино, запуск участка по ремонту дизельных топливных систем, изготовление уникальных металлических арт-объектов, а также женский стартап по предоставлению услуг садоводам с использованием мини-трактора.

Комиссия по распределению грантов работала 2 дня на площадке центра «Мой бизнес», и по итогам защиты проектов было распределено 34,3 миллиона рублей на поддержку более 50 проектов.