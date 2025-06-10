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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 11 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

11.06.25 с 10.00 до 20.00

Веревское ТУ:

д. Ивановка;

д.Романовка (частично);

тер. СНТ Ижора (Ивановка);

тер. СНТ Ручеек (Романовка);

тер. СНТ Электронстандарт;

СТД Петрович.

 

11.06.25 с 10.00 до 18.00

Пудостьское ТУ:

д. Скворицы.

 

11.06.25 с 09.00 до 17.00

Пудомягское ТУ:

массив Лукаши;

п. Лукаши, тер. СНТ Комсомолец;

п. Лукаши, ул. Средняя, ул. Овражная, ул. Красная, ул. Малая;

д. Вярлево, ул. Дорожная д.2,4,4а;

п. Морская Слобода.