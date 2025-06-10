Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 11 июня

Очень давно моя мать, которой было уже сильно за 70, спросила меня: «А ты знаешь, что у человека растет всю жизнь?» И на мой молчаливый вопрос сама же ответила: «Нос и уши!» Ей ли было не знать, если она была хирургом-оториноларингологом.