Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 11 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
11.06.25 с 10.00 до 20.00
Веревское ТУ:
д. Ивановка;
д.Романовка (частично);
тер. СНТ Ижора (Ивановка);
тер. СНТ Ручеек (Романовка);
тер. СНТ Электронстандарт;
СТД Петрович.
11.06.25 с 10.00 до 18.00
Пудостьское ТУ:
д. Скворицы.
11.06.25 с 09.00 до 17.00
Пудомягское ТУ:
массив Лукаши;
п. Лукаши, тер. СНТ Комсомолец;
п. Лукаши, ул. Средняя, ул. Овражная, ул. Красная, ул. Малая;
д. Вярлево, ул. Дорожная д.2,4,4а;
п. Морская Слобода.
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