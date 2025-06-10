На площадке Мультицентра появится бизнес-инкубатор для участников СВО

«Сажаем» проект бизнес-инкубатора для ветеранов СВО на площадку Мультицентра во Всеволожске. Задача — оперативное возведение корпусов для старта бизнеса «народного ВПК», который решат организовать ветераны СВО для поддержки своих товарищей на передовой. Задача — чтобы в мирной жизни каждый, кто воевал, нашел дело по душе. Кластер комплексной реабилитации и адаптации поможет с протезированием, профессиональной подготовкой, из бюджета поддержим субсидиями предпринимательские инициативы героев, которые получили инвалидность, но хотят помогать фронту», — ответил глава региона.

В Кластере участники и ветераны СВО получают новые гражданские профессии и помощь с трудоустройством, реабилитацию и психологическую помощь, юридическое и социальное сопровождение, протезирование, комфортное проживание в адаптивной среде и сопровождаемое членом семьи при необходимости.

Ленинградская область помогает ветеранам СВО начать свое дело через образовательную программу «Бизнес героев 47».

На первый поток программы было подано 80 заявок, а 52 участника успешно завершили обучение и получили сертификаты.

Сейчас открыт набор на второй поток программы «Бизнес героев 47».

Второй поток образовательной программы поможет начинающим предпринимателям проанализировать бизнес-идеи и найти им практическое применение, разобраться в современных тенденциях развития рынка, определить свою целевую аудиторию и форму регистрации бизнеса, узнать о вариантах налогообложения и подготовить бизнес-проект для получения гранта до 750 тыс. руб.