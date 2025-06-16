«Горячая линия» по вопросам противодействия коррупции
18 июня 2025 года с 10:00 до 18:00 часов в УФССП России по Ленинградской области пройдет «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции. Граждане и представители организаций смогут обратиться к специалистам отделения собственной безопасности Управления по интересующим вопросам в части антикоррупционного законодательства по телефону 8 (812) 630 34 85.
«Горячая линия» организована в рамках проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение граждан и профилактику коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц службы.
По указанному номеру телефона любой гражданин или представитель организации может сообщить о готовящихся, совершенных либо совершаемых преступлениях коррупционной направленности.
Каждое обращение в обязательном порядке будет тщательно проверяться с незамедлительным принятием мер реагирования при наличии в действиях должностных лиц нарушений.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области призывает граждан, стороны исполнительного производства занять активную позицию в борьбе с коррупционными правонарушениями.
Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области