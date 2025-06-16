«Горячая линия» по вопросам противодействия коррупции

«Горячая линия» организована в рамках проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение граждан и профилактику коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц службы.

По указанному номеру телефона любой гражданин или представитель организации может сообщить о готовящихся, совершенных либо совершаемых преступлениях коррупционной направленности.

Каждое обращение в обязательном порядке будет тщательно проверяться с незамедлительным принятием мер реагирования при наличии в действиях должностных лиц нарушений.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области призывает граждан, стороны исполнительного производства занять активную позицию в борьбе с коррупционными правонарушениями.

Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области