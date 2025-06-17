Ленобласть повышает надежность электроснабжения

«Среди задач Ленэнерго— расширение почти 150 га просек, замена 750 километров неизолированных проводов на СИП, строительство новых линий электропередач, модернизация и реконструкция трансформаторных подстанций. Реализация региональной программы и инвестпрограммы предприятия позволит снять ограничение с центров питания — исключит работу силовых трансформаторов в режиме повышенной нагрузки, снизить количество аварийных отключений, сократить время восстановления электроснабжения при авариях», — доложил председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов на еженедельном совещании в региональном правительстве.

В 2024 году энергетики заменили 17 силовых трансформаторов и установили 2 новых, построили новые линии электропередачи и расширили просеки под электросетями. В результате в Ленобласти в два раза сократилось время локализации аварийных участков, поэтому снизилось время устранения аварий.

С 1 января 2025 ПАО «Россети Ленэнерго» определено системообразующей территориальной сетевой организацией на территории Ленинградской области.

В эксплуатационной ответственности компании находятся:

- 294 подстанции 35 кВ и выше общей мощностью 7,7 тыс. МВА;

- более 18 тыс. трансформаторных подстанций и распределительных пунктов напряжением 6-20/0,4 кВ общей мощностью 4,66 тыс. МВА;

- линии электропередачи 0,4-110 кВ протяженностью почти 51,83 тыс. км.