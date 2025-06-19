Федеральный ритейлер расширит производство готовой еды в Ленобласти

Партнерство предполагает расширение производственных мощностей фабрики-кухни готовой еды с внедрением современных роботизированных технологий.

«Для Ленинградской области высокое качество и полная безопасность пищевой продукции стоят на первом месте. Новое высокотехнологичное производство будет функционировать строго под контролем специалистов, придерживаясь санитарных правил, передовых технологий и стандартов. Важнейшей частью проекта станет использование свежих продуктов, произведённых в Ленинградской области», — отметил Олег Малащенко.

Современное производство площадью 4,2 тыс. м² расположено в Порошкино Всеволожского района. Мощность предприятия — более 24 млн упаковок готовой еды в год — салаты, вторые блюда, завтраки, перекусы для магазинов торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В ходе реализации проекта будет создано 200 рабочих мест.