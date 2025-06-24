Лучшего овощевода выберут в Ленинградской области

Конкурс пройдет 25 июня 2025 года на базе тепличного комплекса Всеволожского района ООО «Дары Природы».

Соревнования организованы в рамках федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры» для повышения престижа профессий в растениеводстве и для обмена лучшими практиками со специалистами АПК.

Победитель регионального конкурса будет представлять регион на Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Вологодской области. Главный приз — 1 млн рублей.

Региональный конкурс пройдет в два этапа. Теоретическая часть испытаний представит тест с вопросами на проверку знаний по агротехническим приемам выращивания овощей и технологическим процессам работ.

Решение профессиональных кейсов предусмотрено в практической части. Она включает 5 заданий: посев семян, пикировку и посадку растений, посадку растений на маты, формирование куста томата и видовой разбор семян овощных культур. Оценивать конкурсантов будет экспертная комиссия. В её состав войдут представители Федерального исследовательского центра «Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова», филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской и Мурманской областям и Республике Карелия, Государственного аграрного университета, Ленинградской территориальной (областной) организации профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ, а также комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Овощеводство — одно из приоритетных направлений сельского хозяйства, играющая большую роль в обеспечении продовольственной безопасности.

На территории Ленинградской области ежегодно производится около 180 тыс. тонн овощей, в том числе 31 тыс. тонн овощей в закрытом грунте в таких тепличных комплексах, как АО Агрофирма «Выборжец», ООО «Дары Природы», ООО «Круглый год», ООО «АгроАльянс Север», ООО «Карельский».

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области