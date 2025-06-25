Задержана велосипедная воровка

19 июня в Коммунарский отдел полиции обратилась жительница Лукашей: из подъезда дома №2 по Ижорской улице украли велосипед «Форвард Титанс» стоимостью 8 тысяч рублей. В ночь на 20-е июня в Гатчине с площадки первого этажа дома №24 на ул. Володарского был похищен велосипед марки «Стингер» за 38 тысяч рублей.

Однако есть и хорошие новости. Сотрудники Вырицкого отдела полиции задержали гражданку, причастную к велосипедным кражам.

18 июня в дежурную часть отдела поступило заявление от дачницы из Петербурга: поздно вечером со стоянки велосипедов на пр. Урицкого у нее угнали велосипед Author стоимостью 13 тысяч рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, и в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемую – 49-летнюю жительницу Вырицы Елену Р., судимую. Ведется следствие.