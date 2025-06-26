Три новых предприятия Ленобласти присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»

Новые участники проекта: ООО «Петрокартон» – производитель гофрокартона и упаковки для бизнеса, чья продукция помогает снижать издержки и обеспечивает сохранность товаров; ООО «БалтХим» – специализируется на выпуске химической и нефтехимической продукции, включая полуфабрикатный лак и растворители; АО «Химик» – ключевое предприятие ГК «Химик», разрабатывающее решения для промышленности, строительства, транспорта и быта.

«Участие в проекте позволяет компаниям повысить эффективность производства, сократить издержки и усилить конкурентоспособность. Мы видим активный интерес со стороны бизнеса и готовы поддерживать предприятия на всех этапах трансформации. За 6 лет более 100 компаний Ленинградской области увеличили выработку на 73%. Главная цель проекта - ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики на 5%», – отметила председатель комитета по труду и занятости населения Юлия Косарева.

ФЦК и РЦК помогают компаниям улучшать бизнес-процессы в рамках федерального проекта «Производительность труда». Для участия в проекте необходимо оставить заявку на ИТ-платформе производительность.рф.

Критериями для участия в проекте являются: выручка предприятия от 400 млн рублей в год, отношение предприятия к одной из приоритетных отраслей: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, туризм, и доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном (складочном) капитале юридического лица не выше 50%.

В 2025 году федеральный проект «Производительность труда» охватит 1 тыс. компаний. Эксперты помогут бизнесу повысить операционную эффективность: улучшить внутрипроизводственную логистику, обеспечить полную загрузку оборудования, сократить простои на производстве. С 2019 года более 6 тысяч организаций России получили поддержку и внедрили новую производственную культуру. Прирост добавленной стоимости за счет реализации мероприятий нацпроекта в целом по стране составил 434 млрд рублей.