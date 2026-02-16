Начало новой жизни

От Мультицентра к Кластеру

Работу первого в России регионального Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО и членов их семей представила директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко.

Напомним, Мультицентр социальной и трудовой интеграции — это государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области, которое было открыто в 2015 году по инициативе благотворительного фонда «Место под солнцем» и правительства Ленинградской области. Его главной целью было создание в России принципиально новой модели возвращения в социум людей с ограниченными возможностями здоровья на основе их профориентации и получения дополнительного образования.

В 2024 году при поддержке правительства Ленинградской области на базе Мультицентра была создана модель регионального Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО и их семей.

- На сегодняшний день ничего подобного в России пока нет, - отметила Ирина Дрозденко. - Кластер, по сути, стал градостроительным проектом, уникальной площадкой, объединяющей в настоящее время порядка 17 объектов, которые обеспечивают полный цикл поддержки ветеранов СВО и их семей – от протезирования, медицинской реабилитации до трудоустройства и комфортного проживания.

Девиз Кластера - «Всё рядом!» И действительно, основным преимуществом этого проекта стала сосредоточенность в одном месте всех жизненно необходимых сервисов и объектов для людей с инвалидностью.

Цель — адаптация к повседневной жизни

Ядром и базовым учреждением Кластера стал Мультицентр социальной и трудовой интеграции, осуществляющий межведомственную координацию.

Мультицентр фактически является многопрофильным ресурсным центром государственных услуг, где в одном здании представлены несколько государственных учреждений: многофункциональный центр «Мои документы», Центр социальной защиты населения, Центр занятости населения (Биржа труда), Всеволожский комплексный центр социального обслуживания населения (пункт проката технических средств реабилитации); Государственное юридическое бюро Ленинградской области. Это позволяет оказывать более полутора тысяч услуг на одной площадке.

В сентябре 2024 года в составе Мультицентра открылся важнейший объект Кластера - Центр адаптивной физической культуры, реабилитации и абилитации (ЦАФК), где оказываются услуги медицинской реабилитации в период и после протезирования конечностей. Занятия в ЦАФК уже посетили 436 участников специальной военной операции. С инвалидами и ветеранами СВО работают врачи отделения медицинской реабилитации Всеволожской клинической межрайонной больницы. В учреждениях здравоохранения, входящих в Кластер, прошли медицинскую реабилитацию 192 участника специальной военной операции.

Также в Кластер входит Межрегиональный центр высокотехнологичного протезирования «Мультипротез». К настоящему времени услуги протезирования получили 63 участника специальной военной операции.

На площадке Кластера расположены дома сопровождаемого проживания (на праве аренды у строительной компании). Первый дом — для детей-сирот с инвалидностью, второй - для ветеранов СВО, имеющих тяжелые функциональные нарушения, требующие новых навыков адаптации. Новое трехэтажное здание для проживания ветеранов полностью соответствует требованиям доступности среды.

Среди других организаций и объектов, входящих в Кластер, - филиал фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Ленинградской области, Всеволожский агропромышленный техникум, Всеволожский комплексный центр социального обслуживания населения, физкультурно-оздоровительный комплекс «Всеволожск», Центр зимних видов спорта.

В январе 2026 года в состав Кластера комплексного сопровождения официально вошли три спортивных комплекса: «Ладога Арена», «Юкки», «Выборг», что дало дополнительные возможности для физической активности и адаптации к повседневной жизни.

Запланировано строительство новых объектов, которые войдут в состав Кластера : Центра по обучению ремонту и обслуживанию технических средств реабилитации, технопарка «Народный ВПК», где создадут рабочие места для ветеранов СВО и людей с инвалидностью. Кроме того, планируется строительство жилого комплекса «Квартал Героев» с универсальной доступной средой, в том числе для ветеранов СВО, нуждающихся в специальных условиях по оснащению квартир.

Новая профессия — новая жизнь

После окончания семинара небольшую экскурсию для журналистов провела заместитель директора Мультицентра Екатерина Степанова. Гости учреждения посетили учебные классы, где проходит профессиональная подготовка ветеранов СВО, учебно-тренировочный центр и другие объекты, входящие в Кластер комплексного сопровождения.

- За минувшие годы у нас полностью поменялась линейка профессий, - отметила Екатерина Степанова. - Раньше, принимая людей с ограниченными возможностями, мы предлагали им обучение простым рабочим профессиям (уборщик территорий и служебных помещений, укладчик, подсобный рабочий, цветовод). Сейчас, когда мы начали работать с ветеранами СВО, речь идет уже о востребованных профессиях в технической сфере.

Образовательная деятельность строится на адаптированных программах подготовки по таким профессиям, как оператор трехмерной печати, оператор станков с ЧПУ, графический дизайнер, сборщик БПЛА, оператор видеонаблюдения, оператор цифровой печати и др. (всего 17 профессий). Профессиональная переподготовка предлагается также членам семей ветеранов - например, обучение пошиву армейского снаряжения. Отшитые изделия направляют на фронт и в госпитали, где проходят реабилитацию бойцы СВО.

Для преподавания Мультицентр приглашает специалистов из ведущих технических вузов Санкт-Петербурга. Срок обучения по выбранному курсу варьируется от одного месяца до четырех. Программы для ветеранов СВО делятся на индивидуальные модули в зависимости от перенесенных травм и нынешнего физического состояния.

В учреждении практикуется целевая подготовка — обучение под конкретные вакансии работодателей-партнеров, что дает гарантированное трудоустройство после выпуска. Кстати, среди арендаторов, разместившихся в Мультицентре, есть социально ответственные предприниматели, которые создают рабочие места для выпускников прямо на этой площадке. Здесь уже работает около 60% выпускников Мультицентра, включая ветеранов СВО.

Образовательные программы реализуются в дуальной форме: теорию слушатели изучают на базе Мультицентра, а практическое обучение проходят на площадках работодателя. Производственная практика также проходит на предприятии, где полученные навыки закрепляются с помощью профессионального оборудования и инструментов.

Как рассказал один из преподавателей Мультицентра, Михаил Сисев, его направление - «Оператор трехмерной печати» - было организовано в июле 2024 года.

- Сейчас у нас проходит профессиональную переподготовку уже седьмой поток, - говорит Михаил Сергеевич. - Все они – ветераны СВО или их жены и даже дети. Мы стараемся давать им как можно более полные знания в этой сфере: наши ребята умеют проектировать и создавать трехмерные модели, обслуживать сложное оборудование. Но самое главное — они проходят практику на производстве, где закрепляют свои знания и умения. И наши выпускники востребованы! Кто-то из них уже стал лучшим мастером на заводе, а кто-то даже организовал свое собственное предприятие.

Впереди — весенний цикл обучения в Мультицентре

Образовательные услуги в Мультицентре с 2015 по 2026 годы получили почти 2 тысячи человек. 1559 выпускников получили свидетельство о профессии, из них трудоустроено 1003 человека. С начала работы Кластера профессиональную переподготовку прошли уже 275 участников СВО и членов их семей.

Обучение в Мультицентре для участников СВО или членов их семей — это не просто курсы, а возможность заново обрести себя и, в то же время, полноценный старт в новой карьере. Одновременно в Кластере можно проходить реабилитацию, протезирование и получать социальное сопровождение.

Уже в начале марта Кластер комплексного сопровождения совместно с филиалом фонда «Защитники Отечества» открывает новый набор на обучение новым востребованным специальностям.

Расписание весенних курсов:

Оператор станка с ЧПУ: 2 марта – 19 июня

Оператор видеонаблюдения: 13 марта – 8 мая

Оператор пружинно-навивочного станка: 16 марта – 5 июня

Сборщик БПЛА: 8 апреля – 3 июля

Оператор трехмерной печати (3D): 15 апреля – 3 июля

Оператор ЭВМ «1С/складской учёт»: 4 мая – 30 июня

Обучение, проживание и питание предоставляются бесплатно на весь период прохождения курсов. Фонд «Защитники Отечества» и Мультицентр содействуют в поиске работы после завершения профессиональной переподготовки. Последующее трудоустройство предполагает сопровождение выпускника на рабочем месте в период адаптации группой специалистов Мультицентра – юриста, педагога-психолога, социального педагога и мастера производственного обучения.

Адрес Мультицентра социальной и трудовой интеграции: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, 4А. Запись и консультация по телефонам: +7 (921) 377-47-47, +7 (812) 643-03-23. Для оформления необходимых документов для направления на обучение можно обратиться к вашему социальному координатору филиала фонда «Защитники Отечества» или позвонить на «горячую линию» фонда: 8 (800) 302-03-10.

Юлия Лысанюк

Фото автора