В Ленобласти выбрали героев Команды47

«Структура программы формировалась под влиянием федерального опыта, на основе методик, наработанных в рамках реализации президентской программы «Время героев». При этом, учитывая, что всесторонняя поддержка военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, является безусловным приоритетом для Ленинградской области, на подготовительном этапе мы внимательно отнеслись к каждому ленинградцу, участвующему в отборе, даже если это требовало некоторой адаптации стандартов под региональную специфику и реалии на земле. Такой подход позволил обеспечить участниками высокий процент прохождения этапов отбора. Общее количество поданных заявок у нас выше среднероссийского показателя», — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании Общественного совета по реализации программы.

Первые 47 участников программы приступят к обучению 1 июля, в День ветеранов боевых действий. По результатам они получат дипломы государственного образца, позволяющие им работать в управленческой сфере. Кандидатам, подавшим заявки, но не вошедшим в число победителей, будут предложены альтернативные варианты развития и применения профессиональных навыков, также включающие в себя и возможности переподготовки.