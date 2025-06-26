Отдал деньги за углом – мошеннику в белых брюках

Почему люди продолжают верить в эти байки, непонятно. Ведь из каждого утюга звучат предупреждения: не верьте мошенникам, не переводите никуда деньги, «безопасных счетов» не существует, и полковники ФСБ вам не позвонят. Всё бестолку. Недрогнувшей рукой народ переводит баснословные суммы на какие-то левые счета, выполняя инструкции голосов в телефонной трубке.

20 июня в УМВД России по Гатчинскому району обратилась 74-летняя жительница Гатчины, которую два дня обрабатывали мошенники посредством мессенджеров Telegram и WhatsApp. В итоге женщину убедили перевести денежные средства на «безопасный счет», и почти 800 тысяч рублей отправились на банковские карты преступников.

В Коммунарский отдел полиции поступило заявление от 32-летней жительницы Кобралово, которая наткнулась на рекламу биржевого заработка в интернете. Откликнулась, и ей пообещали, что с ней свяжется оператор из «аналитического центра». Позвонил мужчина, представился сотрудником этого «центра» и сказал, что у фирмы имеются программы по инвестициям на торговых биржевых площадках. Далее звонок был переведен на «ведущего специалиста-брокера» Руфина Станислава Сергеевича. По указанию этого «брокера» дама скачала себе на телефон приложение Markет для обучения и торговли на бирже. К данному приложению были привязаны дебетовая и кредитная карты на ее имя. По указанию доброхотов потерпевшая внесла на торговую биржу первоначальный взнос в размере 9000 рублей. «Играя» на этой «бирже» с помощью «брокера», она сделала несколько платежей на общую сумму 140 тысяч рублей. Однако, когда попыталась вывести свои деньги со счета, оказалось, что вывод средств невозможен.

18 июня 51-летнюю жительницу Гатчинского округа обманул злоумышленник под видом сотрудника Центрального банка России, и женщина самостоятельно перевела на банковские карты неустановленного лица полмиллиона рублей.

19 июня в дежурную часть Коммунарского отдела полиции обратился 59-летний местный житель. Ему поступил звонок от сервисной службы «Самоката», и голос в трубке сообщил, что необходимо сообщить код для доставки посылки. Поскольку потерпевший ожидал посылку, он продиктовал четыре цифры кода. После этого с ним связался другой мужчина и, как обычно, начал плести про взлом «Госуслуг» и необходимость срочно обезопасить денежные средства, получив их в банке и передав сотруднику для размещения на «безопасном счете». Вот здесь бы гражданину остановиться и задуматься: а на кой бес, снявши деньги, передавать их какому-то сотруднику? Не безопаснее ли положить свои кровные хоть под матрас – до лучших времен? Но нет: дальше ситуация развивалась по законам жанра. Гражданин приехал в банк в Пушкин (!) на Оранжерейной улице, снял 800 тысяч рублей, положил их в пакет «Озона» и, зайдя за угол, передал незнакомому мужчине в светлых брюках, белой футболке и синей бейсболке «Найк», с черной барсеткой на плече. Спустя сутки потерпевший понял, что был обманут, и обратился в полицию.

Однако дальше всех пошла 65-летняя жительница Гатчины, которая 18 июня обратилась в полицию с таким заявлением. Накануне ей доверительно сообщили через WhatsApp какие-то сведения от имени сотрудников различных государственных органов, и дама самостоятельно через банкомат в торговом центре на Пушкинском шоссе при помощи приложения Mir Pay перевела без малого 2 млн рублей неустановленному лицу.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.