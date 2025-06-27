На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы движения

«В связи с производством работ по замене опорных частей деформационного шва в период с 29 июня по 2 июля будут перекрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы, а по третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы по ремонту деформационного шва будут производиться на 68 километре внутреннего кольца КАД, в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.