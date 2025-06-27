АО ПЗ «Красногвардейский» информирует о том, что с 03.07.2025г. по 06.07.2025г., в зависимости от погодных условий будет проводиться обработка средствами защиты растений на земельных участках:(озимая пшеница)47:23:0217001:98; 47:23:0217001:96; 47:23:0260001:226; 47:23:0260001:229; 47:23:0213001:70; 47:23:0213001:276; 47:23:0260001:207; 47:23:0260001:206; 47:23:0260003:71; 47:23:0260003:293; 47:23:0260003:74; 47:23:0220001:431; 47:23:0223001:376; 47:23:0260001:119 ; 47:23:0203004:005; 47:23:0202003:419; 47:23:0202003:418; 47:23:0260001:173; 47:23:0260001:223 и (озимый рапс) 47:23:0260002:52; 47:23:0260002:434; 47:23:0260003:64; 47:23:0229003:13; 47:23:0000000:52; 47:23:0229002:74; 47:23:0260003:76; 47:23:0257001:173, вблизи населённых пунктов Лайдузи, Куйдузи, Пеушалово, Кемпелево, Кезелево, Алапурская, Терволово, Хюттелево, Скворицы, Ахмузи, Мута-Кюля, Петрово, Ивановка, Юля-Пурская, Покизен-Пурская, Пудость, Большое Рейзино, Малое Рейзино, Мыза-Ивановка, Малая Оровка, Кямяря, Сокколово, Котельниково.

На земельных участках: (озимая пшеница) 47:23:0439002:536; 47:23:0439002:527; 47:23:0413001:549; 47:23:0439002:2122; 47:23:0439002:2123; 47:23:0439002:2124; 47:23:0439002:2125; 47:23:0439002:2106 и (яровая пшеница) 47:23:0439002:528, (пшеница яровая и ячмень) 47:23:0439002:2106 и (ячмень) 47:23:0439002:639, 47:23:0439002:2447, вблизи населённых пунктов Сабры, Малое Замостье, Коргузи, Новый свет, Торфяное, Пригородный, Пустошка.

На земельных участках: (озимый рапс) 47:23:0319002:67; 47:23:0319002:68; 47:23:0319002:77. вблизи населённых пунктов Графская славянка, д. Корпикюля, Павловские дачи, КП Павловская Жемчужина, КП Русская усадьба, Петербургские просторы, д. Бор, д. Покровское, д. Марьино, д. Порицы, д. Монделево, д. Репполово, д. Большое Сергелево, д. Вяхтелево, д. Антелево, д. Пудомяги, д. Кобралово, д. Вярлево, п. Лукаши, д. Веккелево, ЖК Покровское, КП Покровское,

Запланированные на пшеницу и ячмень к применению пестициды и агрохимикаты:

-фунгицид: Колосаль, дозировка 1 л/га, 2 класс опасности для человека и 3 класс опасности для пчел. Сроки выхода для ручных работ 6 дней и 3 дня для механизированных работ

-инсиктицид: [1270] Борей Нео, дозировка 0,2 л/га, 3 класс опасности для человека/1 класс для пчел. Сроки выхода для ручных работ 7 дней и 3 дня для механизированных работ

-инсиктицид: [1104] Альфа-Ципи, дозировка 0,15 л/га, 2 класс опасности для человека/1 класс для пчел. Сроки выхода для ручных работ 7 дней и 3 дня для механизированных работ

Запланированные на рапс к применению пестициды и агрохимикаты:

- гербицид: [1911] Миура, дозировка 1,2 л/га, 3 класс опасности для человека/3 класс для пчел. Сроки выхода 3 дня

-агрохимикат: АгроБор, дозировка 1 кг/га.

- гербицид: [7234] Галион, дозировка 0,31 л/га, 3 класс опасности для человека/3 класс для пчел. Сроки выхода 3 дня

- гербицид: [2630] Эсток, дозировка 0,025 кг/га, 3 класс опасности для человека/3 класс для пчел. Сроки выхода 3 дня

-инсиктицид: [1270] Борей Нео, дозировка 0,2 л/га, 3 класс опасности для человека/1 класс для пчел. Сроки выхода для ручных работ 7 дней и 3 дня для механизированных работ

Способ проведения работ: наземный

1класс опасности–ВЫСОКООПАСНЫЕ (категория риска – Высокий): необходимо соблюдение экологического регламента:

– проведение обработки растений вечером после захода солнца;

– при скорости ветра не более 1–2 м/с

– погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км

– ограничение лёта пчел - не менее 4–6 сут. или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 6 сут.

2класс опасности–СРЕДНЕОПАСНЫЕ(категория риска–Средний):необходимо соблюдение экологического регламента: окрашивание цветущих сорняков по периметру обрабатываемого поля на расстояние возможного сноса пестицида; проведение обработки растений вечером после захода солнца; при скорости ветра не более 2–3 м/с(авиаобработка не более 1-2 м/с)

3класс опасности–МАЛООПАСНЫЕ(категория риска–Низкий):необходимо соблюдение экологического регламента:

при скорости ветра не более 3–4 м/с; погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км; ограничение лёта пчел-не менее суток или удаление семей из зоны проведение обработки.

При любых вопросах просьба связаться по телефону 8(81371)59-192 АО ПЗ «Красногвардейский».