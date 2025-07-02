Комплексные кадастровые работы в Ленобласти: исправление границ без затрат для граждан

К концу 2025 года Управлением Росреестра по Ленинградской области планируется обновить сведения о более чем 87 000 объектов недвижимости в 600 кадастровых кварталах. Вся актуальная информация о проведении работ доступна на официальном сайте Управления, где регулярно публикуются данные о заседаниях согласительных комиссий и начале ККР.

«Комплексные кадастровые работы помогут решить множество проблем, связанных с реестровыми ошибками и неточностью границ. И главное — все эти изменения доступны собственникам совершенно бесплатно», — отметил руководитель Управления Игорь Шеляков.

Проект решает несколько ключевых задач:

Исправление реестровых и технических ошибок в ЕГРН;

Уточнение границ объектов недвижимости;

Формирование земельных участков для льготных категорий граждан.

Важное преимущество проекта — бесплатность услуг для граждан и председателей садоводческих товариществ. Все работы выполняются за счет федерального бюджета.

Успешный старт работ уже подтвержден результатами в Ломоносовском муниципальном районе: к 25 июня завершены работы в 9 кадастровых кварталах, где было уточнено и исправлено около 1000 объектов недвижимости. Жители района уже получили обновленные выписки по итогам выполненных работ.

Единственным исполнителем комплексных кадастровых работ выступает Филиал ППК «Роскадастр» по Ленинградской области, что гарантирует высокое качество и профессионализм исполнения.