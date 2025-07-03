Онлайн-консультации по вопросам летнего отдыха детей
В чате на портале Госуслуг цифровой ассистент Робот Макс расскажет родителям Ленинградской области о предоставлении бесплатных путёвок в летний лагерь детям из льготных категорий.
Рубрики: Общество
Родителям помогут узнать:
- как подать заявление в детский лагерь;
- какие нужны документы;
- кому доступны путёвки;
- почему могут отказать.
Приём заявлений завершается 1 августа 2025 года — их еще можно успеть подать на сайте Госуслуг.
Тема доступна только для жителей Ленинградской области, поэтому убедитесь, что у вас на Госуслугах установлен верный регион. Чтобы изменить его на компьютере, нажмите на название города или области внизу на главной странице. Если пользуетесь приложением, изменить регион можно в правом верхнем углу раздела «Услуги».
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.