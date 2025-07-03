Онлайн-консультации по вопросам летнего отдыха детей

Родителям помогут узнать:

- как подать заявление в детский лагерь;

- какие нужны документы;

- кому доступны путёвки;

- почему могут отказать.

Приём заявлений завершается 1 августа 2025 года — их еще можно успеть подать на сайте Госуслуг.

Тема доступна только для жителей Ленинградской области, поэтому убедитесь, что у вас на Госуслугах установлен верный регион. Чтобы изменить его на компьютере, нажмите на название города или области внизу на главной странице. Если пользуетесь приложением, изменить регион можно в правом верхнем углу раздела «Услуги».