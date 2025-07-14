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15 июля в Гатчине отключат холодную воду

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с проведением работ по ремонту водопровода по адресу, г. Гатчина ул. Чкалова д.7 15.07.25г. с 9:00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

Рубрики:  ЖКХ

г. Гатчина,

ул. Чкалова, д.1,2,3,4,5,6,6а,7,7а,10,10а, 10б,13,15,16а,18,20,22,24,24а, 

ул. Лейтенанта Шмидта, д.2, 4, 

ул. Чехова, д. 14А (стр. 1, 2, 3), д. 15, 16, 16А, 16Б, 17, 18,

ул. 7-ой Армии, д. 27,

ул. Володарского, д. 39, 39А.