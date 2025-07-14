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Алименты: кто платит и сколько? Гид с таблицами и схемами

Алименты – это денежные средства на содержание нуждающихся членов семьи. Обязанность их уплаты регулируется Семейным кодексом РФ (СК РФ). Размер может устанавливаться добровольным соглашением (удостоверенным нотариусом) или решением суда.

Рубрики:  Общество

 

Родители: алименты на детей

Основание: ст. 80, 81, 83, 84, 85 СК РФ.

Таблица: Размер и условия установления алиментов на детей

Категория детей

Размер алиментов

Условия и особенности

Несовершеннолетние

• Доля от дохода:
- 25% на 1 ребенка,
- 33% на 2 детей,
- 50% на 3+ детей
• Твердая сумма:
Если долевой расчет невозможен

• Минимальный размер не установлен.

• Суд может изменить долю с учетом обстоятельств (материальное положение, инвалидность).

Дети без попечения родителей

Аналогично несовершеннолетним

Алименты платятся опекуну или организации, где находится ребенок (ст. 84 СК РФ).

Нетрудоспособные совершеннолетние

Твердая денежная сумма ежемесячно

• Учитывается нуждаемость и нетрудоспособность.
• Размер определяется судом исходя из прожиточного минимума.

 

Важно:

  • Родитель, платящий алименты, имеет право на налоговый вычет по НДФЛ (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

  • Алименты можно взыскать «задним числом» (за 3 года предшествующих обращению в суд).

Совершеннолетние дети: алименты на родителей

Основание: ст. 87 СК РФ.

  • Кто платит: Трудоспособные дети старше 18 лет.

  • Кому: Нетрудоспособным родителям (инвалидам, пенсионерам).

Условия:

  • Родители не должны быть лишены родительских прав.

  • Если родители уклонялись от обязанностей, суд может отказать в алиментах.

  • Размер: Твердая сумма (суд учитывает доходы детей и потребности родителей).

Супруги и бывшие супруги

Основание: ст. 89, 90 СК РФ.

Таблица: Когда платятся алименты супругам?

Категория получателя

Условия

Размер алиментов

Беременная жена

В период беременности (вне зависимости от брака)

Твердая сумма

Супруг с ребенком до 3 лет

Уход за общим ребенком

Твердая сумма

Нетрудоспособный супруг

Инвалидность I, II, III группы

Твердая сумма

Бывший супруг-пенсионер

Достиг пенсионного возраста в течение 5 лет после развода

Твердая сумма

Важно:

  • Право нетрудоспособных совершеннолетних лиц, нуждающихся в помощи, а также право нуждающегося в помощи бывшего супруга, достигшего пенсионного возраста, на алименты распространяется в том числе на лиц, достигших возраста 55 лет (для женщин), 60 лет (для мужчин).

  • Алименты назначаются, если супруг имеет материальную возможность их платить.

  • Не получат алименты: супруги, чей брак длился менее 1 года, или если нетрудоспособность наступила из-за алкоголизма/преступления.

Другие члены семьи

Основание: ст. 93–98 СК РФ.

Алименты взыскиваются только через суд, если невозможно получить содержание от основных плательщиков (родителей, детей, супругов).

Условия для всех категорий:

  • Нуждаемость и нетрудоспособность получателя.

  • У плательщика должны быть средства для выплат.

  • Размер: твердая денежная сумма (устанавливается судом).

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!!Важно знать!!

  1. Алименты на детей – безусловная обязанность родителей.

  2. Алименты на родителей/супругов требуют доказательства нуждаемости и нетрудоспособности.

  3. Для дальних родственников алименты – крайняя мера, если не помогли основные плательщики.

  4. Уклонение от уплаты грозит:

    • Уголовной ответственностью (ст. 157 УК РФ).

    • Запретом на выезд за границу.

    • Арестом имущества.

    Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области

    Фото freepik.com