Алименты: кто платит и сколько? Гид с таблицами и схемами
Алименты – это денежные средства на содержание нуждающихся членов семьи. Обязанность их уплаты регулируется Семейным кодексом РФ (СК РФ). Размер может устанавливаться добровольным соглашением (удостоверенным нотариусом) или решением суда.
Родители: алименты на детей
Основание: ст. 80, 81, 83, 84, 85 СК РФ.
Таблица: Размер и условия установления алиментов на детей
|
Категория детей
|
Размер алиментов
|
Условия и особенности
|
Несовершеннолетние
|
• Доля от дохода:
|
• Минимальный размер не установлен.
• Суд может изменить долю с учетом обстоятельств (материальное положение, инвалидность).
|
Дети без попечения родителей
|
Аналогично несовершеннолетним
|
Алименты платятся опекуну или организации, где находится ребенок (ст. 84 СК РФ).
|
Нетрудоспособные совершеннолетние
|
Твердая денежная сумма ежемесячно
|
• Учитывается нуждаемость и нетрудоспособность.
Важно:
Родитель, платящий алименты, имеет право на налоговый вычет по НДФЛ (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).
Алименты можно взыскать «задним числом» (за 3 года предшествующих обращению в суд).
Совершеннолетние дети: алименты на родителей
Основание: ст. 87 СК РФ.
Кто платит: Трудоспособные дети старше 18 лет.
Кому: Нетрудоспособным родителям (инвалидам, пенсионерам).
Условия:
Родители не должны быть лишены родительских прав.
Если родители уклонялись от обязанностей, суд может отказать в алиментах.
Размер: Твердая сумма (суд учитывает доходы детей и потребности родителей).
Супруги и бывшие супруги
Основание: ст. 89, 90 СК РФ.
Таблица: Когда платятся алименты супругам?
|
Категория получателя
|
Условия
|
Размер алиментов
|
Беременная жена
|
В период беременности (вне зависимости от брака)
|
Твердая сумма
|
Супруг с ребенком до 3 лет
|
Уход за общим ребенком
|
Твердая сумма
|
Нетрудоспособный супруг
|
Инвалидность I, II, III группы
|
Твердая сумма
|
Бывший супруг-пенсионер
|
Достиг пенсионного возраста в течение 5 лет после развода
|
Твердая сумма
Важно:
Право нетрудоспособных совершеннолетних лиц, нуждающихся в помощи, а также право нуждающегося в помощи бывшего супруга, достигшего пенсионного возраста, на алименты распространяется в том числе на лиц, достигших возраста 55 лет (для женщин), 60 лет (для мужчин).
Алименты назначаются, если супруг имеет материальную возможность их платить.
Не получат алименты: супруги, чей брак длился менее 1 года, или если нетрудоспособность наступила из-за алкоголизма/преступления.
Другие члены семьи
Основание: ст. 93–98 СК РФ.
Алименты взыскиваются только через суд, если невозможно получить содержание от основных плательщиков (родителей, детей, супругов).
Условия для всех категорий:
Нуждаемость и нетрудоспособность получателя.
У плательщика должны быть средства для выплат.
Размер: твердая денежная сумма (устанавливается судом).
!!Важно знать!!
Алименты на детей – безусловная обязанность родителей.
Алименты на родителей/супругов требуют доказательства нуждаемости и нетрудоспособности.
Для дальних родственников алименты – крайняя мера, если не помогли основные плательщики.
Уклонение от уплаты грозит:
Уголовной ответственностью (ст. 157 УК РФ).
Запретом на выезд за границу.
Арестом имущества.
Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области
Фото freepik.com
-