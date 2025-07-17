Как сохранить энергоресурсы

В филиале Пригородный Новосветского культурно-досугового центра «Лидер» 15 июля Ольга Елмуратова из студии «Краски» рассказала детям о способах сохранения энергоресурсов.

- Большинство энергоресурсов, которые мы используем, не возобновляются и могут быть исчерпаны в течение ближайших десятилетий, если не изменить подход к их потреблению. На помощь приходит сбережение энергии, которое снижает нагрузку на природные ресурсы. Помочь планете может каждый из нас, - с этих слов началась беседа с ребятами, которые проводят каникулы не только интересно, но и с пользой.

На встрече участники обсудили методы экономии энергии, которые можно использовать в повседневной жизни. Например, не забывать выключать свет, когда выходишь из комнаты. Использовать светодиодную лампочку вместо лампы накаливания: она не только потребляет меньше электроэнергии, но и обладает большей светоотдачей. Важно отключать электроприборы от сети, когда они не используются. Многие приборы продолжают потреблять энергию даже в режиме ожидания.

Чтобы экономить воду, важно следить за тем, чтобы краны в доме были исправны. Один капающий кран расходует около 8000 литров за год. И еще лучше закрывать кран, когда чистите зубы или моете руки.

Для лучшего понимания материала на встрече была показана серия «Жажда скорости» мультфильма про Смешариков сезона «Пин-Код». На примере любимых персонажей ребята увидели правильное экологическое поведение.

После беседы юные участники нарисовали, каким они видят окружающий мир.

Подобные встречи Ольга Елмуратова проводит раз месяц. Так ребята лучше понимают, что несложные ежедневные действия каждого человека способны значительно сократить энергопотребление – а значит, помочь нашей планете.

Александра Чеснокова