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Где отключат свет в Гатчинском районе 24 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

24.07.25 с 09:00 до 18:00

Вырицкое ТУ:

п. Новинка.

 

24.07.2025 с 09:00 до 17:30

Кобринское ТУ:

п. Суйда (частично),

с. Воскресенское.

 

24.07.2025 с 09:00 до 17:30

Сяськелевское ТУ:

д. Вохоново,

д. Сяськелево.

 

24.07.2025 с 09:00 до 17:30

Елизаветинское ТУ:

д. Луйсковицы,

д. Дубицы,

д. Малые Борницы,

д. Таровицы.

 

24.07.2025 с 10:00 до 19:00 (два раза на 40 минут)

Таицкое ТУ:

д. Старицы, производственный склад,

д. Малая Ивановка,

д. Большая Ивановка.