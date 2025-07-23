Где отключат свет в Гатчинском районе 24 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
24.07.25 с 09:00 до 18:00
Вырицкое ТУ:
п. Новинка.
24.07.2025 с 09:00 до 17:30
Кобринское ТУ:
п. Суйда (частично),
с. Воскресенское.
24.07.2025 с 09:00 до 17:30
Сяськелевское ТУ:
д. Вохоново,
д. Сяськелево.
24.07.2025 с 09:00 до 17:30
Елизаветинское ТУ:
д. Луйсковицы,
д. Дубицы,
д. Малые Борницы,
д. Таровицы.
24.07.2025 с 10:00 до 19:00 (два раза на 40 минут)
Таицкое ТУ:
д. Старицы, производственный склад,
д. Малая Ивановка,
д. Большая Ивановка.
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