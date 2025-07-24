Татьяна Ермаченкова - среди сильнейших

Турнир собрал около трехсот участников. Было разыграно 43 комплекта медалей. В составе сборной команды России участие в соревнованиях приняла Татьяна Ермаченкова, воспитанница Гатчинской спортивной школы №1. В прыжке в высоту девушка преодолела высоту в 188 см со второй попытки, показав свой лучший результат в сезоне. К сожалению, одна неудачная попытка отделила девушку от бронзовой медали.

Однако впереди – Чемпионат России и финал серии «Королева спорта». Желаем удачи и покорения новых высот!

На фото: Татьяна Ермаченкова и ее тренер Олег Баканов