Стрельба на дороге

19 июня в 17.32 в полицию Гатчинского района поступило сообщение от 40-летнего мужчины. Он сообщил, что на 31 км дороги «СПб – Псков» неизвестный на автомобиле «Фольксваген Поло» в ходе дорожного конфликта несколько раз выстрелил в сторону автомобиля «Газель» заявителя.

Спустя час по улице Чехова в городе Гатчине сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции остановили разыскиваемый «Фольксваген» и задержали водителя – 33-летнего ранее судимого жителя деревни Старосиверская. Изъято пусковое устройство «Сигнал охотника».

Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ – хулиганство. Злоумышленник задержан.