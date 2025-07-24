В Гатчине перекроют участок ул. К. Маркса
В связи с производством ремонтных работ участка теплотрассы с 28 июля по 2 августа 2025 года будет перекрыт участок автомобильной дороги по ул. Карла Маркса напротив д. 55.
Рубрики: Дороги
Движение общественного транспорта по маршрутам №№ 7,21 в объезд указанного участка будет осуществляться по ул. Радищева и пр. 25 Октября. Просим планировать маршруты заранее.
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