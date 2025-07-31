Ленобласть приглашает за ягодами
Собирать урожай приглашает хозяйство «Ново Ягода»: развитие производства и участие губернаторских отрядов в сборе урожая обсудил с руководством агропредприятия губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Рубрики: Сельское хозяйство
«Сейчас «Ново Ягода» производит 20% ягодного урожая Ленобласти и уже планирует расширение.
Поручение — комитетам по труду и по молодежной политике рассмотреть возможности сотрудничества с предприятием. Питание, проживание, культурную программу и своевременную оплату ягодный бизнес готов обеспечить», — отметил Александр Дрозденко.
Опытные сборщики собирают за рабочий день до 120 кг малины, смородины, ежевики. Средний сбор — 55 кг в день.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.