«В рунах калевальских воспевали...»

В этот день в библиотеке им. А.С. Пушкина было особенно многолюдно: гости съехались на любимый праздник со всей многонациональной гатчинской земли. Особый смысл такие встречи обретают в Год единства народов России. Культура Ингерманландии, карельские напевы, русское гостеприимство – всё это сплелось в один большой дружный хоровод.

Ежегодный праздник «Легенды северных широт» давно уже стал визитной карточкой Центра культуры ингерманландских финнов «Хатсина», которым руководит Нина Андреевна Аниконова. На этот раз этот яркий проект поддержали сотрудники Центральной библиотечной системы Гатчинского округа.

Мотивы «Калевалы» выбраны главной темой для этого праздника не случайно. Именно в Ленинградской области и, в частности, на нашей гатчинской земле были созданы многие калевальские руны. Издавна проживающие на северо-западе нынешней России представители ингерманландских народностей – вепсы, водь, ижора, карелы, ингерманландские финны – через столетия пронесли память о своих предках, веру и традиции, духовную культуру. Все эти народы объединила «Калевала» – эпос, собранный и опубликованный в XIX веке Элиасом Лённротом. Праздник «Легенды северных широт» так же объединяет представителей ингерманландских народов, стремящихся сохранить родную культуру и язык. Принять в нем участие может любой желающий, вне зависимости от возраста и национальности.

К одиннадцатому по счету фестивалю «Легенды северных широт» готовились, как обычно, тщательно, чтобы в полной мере показать финскую народную культуру: песни, танцы, игры и ремесла. Гости буквально с самого порога погружались в увлекательное праздничное действо по мотивам «Калевалы».

В фойе библиотеки гостей праздника уже ждала легендарная выставка «Сюжеты Калевалы» в лоскутном шитье» рукодельницы Анны Зыковой-Лиукконен. Мастерица провела экскурсию по выставке, рассказала о сюжетах своих произведений. В их основу легли старинные рунические сказания, повествующие о деяниях потомков первопредка ингерманландцев Калева – старого мудрого Вяйнямёйнена, создателя земли и моря, его брата – искусного кузнеца Ильмаринена и удалого охотника Лемминкяйнена. В основу сказаний положена история их сватовства к дочери хозяйки Похъелы (страны Севера) и похищение Сампо – чудесной мельницы, дарующей счастье.

Буквально во всех уголках библиотеки происходило что-нибудь очень интересное и познавательное. Мастер-класс по народному танцу ингерманландских финнов «Ралли-ялли» провел танцевальный ансамбль «Людмила» Гатчинской Школы третьего возраста, которым руководит Людмила Семенова. В процессе разучивания танца Людмила Петровна рассказала, что «Ралли-ялли» – один из старинных ингерманланских танцев. Его название дословно переводится «туда-сюда». Суть его заключается в том, что гости по очереди приходят в гости друг к другу, радуя вкусной едой.

Концертную программу праздника «Легенды северных широт» украсили выступления вокального ансамбля «Esfero» (Фестивальный центр, руководитель – Ольга Цуканова), хорового ансамбля Детской музыкальной школы

им. Ипполитова-Иванова (преподаватель – Людмила Кудрякова, концертмейстер – Наталья Огороднищук). Под крики «Браво» зажигательный танец «Финский мотив» исполнила юная «звездочка» Дарья Воробьева. Аплодисменты зрителей вызвал ансамбль инструментального ансамбля кантелистов под руководством Галины Бабушкиной (Пудостьский КДЦ).

По традиции в этот день прозвучали и руны – фрагмент из эпоса «Калевала» на финском языке прочитала преподаватель Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского Виктория Петрунина.

Чтобы поближе познакомиться с обычаями и традициями коренных народов Ленинградской области, гости праздника посмотрели мультфильмы известного этнографа Ольги Коньковой и видеофильм «В рунах калевальских...», подготовленный сотрудником библиотеки Ольгой Соколовой.

В этот день в гости к гатчинцам приехали мастерицы из города Коммунара Елена Карпыза и Тамара Бегун, которые создали целую коллекцию кукол народов России в национальных костюмах. На праздник они привезли две финских куклы и видеоролик с рассказом о проекте «Хоровод дружбы», знакомящий с их творчеством и обширной коллекцией.

Уже традиционными для «Легенд северных широт» стали интересные мастер-классы от ингерманландских рукодельниц. Руководитель студии «Рукодельница» Людмила Еремеева, чье детство прошло среди тверских карелов, учила делать карельских и финских куколок из лоскутков ткани. Мастер-класс по раскраске калевальских рисунков провела Наталья Коловникова. Педагог из Войсковиц, профессиональный мастер ковроткачества Ольга Олейникова провела мастер-класс по изготовлению небольших изделий в этой старинной технике.

Простым приемам ткачества на специальных станках обучала всех желающих Любовь Пакканен из поселка Терволово. Мастерица владеет несколькими видами ткачества: закладным и выкладным, выборным и заправочным, кисейным и саржевым, браным и полотняным переплетением.

Как считает руководитель Центра культуры ингерманландских финнов «Хатсина» Нина Аниконова, одиннадцатый по счету праздник «Легенды северных широт» удался на славу.

- Поскольку мы выступали на площадке библиотеки, нам хотелось сделать нашу программу более познавательной, дав как можно больше информации о малых народах нашего региона и о самом карело-финском эпосе «Калевала». Порадовали юные кантелисты из Пудости, гости из Коммунара со своим необычным проектом «Хоровод дружбы». Мы смогли поближе познакомить гатчинцев с финской династией Лиукконен, насчитывающей четыре поколения. Думаю, нам действительно удалось порадовать наших гостей – им было интересно, все они от начала до конца фестиваля оставались с нами.

Юлия Лысанюк