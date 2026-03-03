Где в Гатчине отключат воду 4 марта?

МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с устранением утечки на сетях водопровода по адресу: Северная 3 04.03.26г. с 09:00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение:

г. Гатчина, ул. Северная, д.1, д.3, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.12; в/часть 891.

В связи с устранением утечки на сетях водопровода по адресу: Ополченцев-Балтийцев 12 04.03.26г. с 09:00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение:

г.Гатчина, ул. Ополченцев-Балтийцев, д. 5-51, АЗС "Газпромнефть".

В связи с заменой задвижки по адресу: Бульвар Авиаторов 3 04.03.2026г. с 9:00 и до окончания работ будет отключено ХВС по адресам:

г. Гатчина, ул. Кныша, д.14, д.15, д.16, д.17; Бульвар авиаторов, д.3; д.3к1; д.3к2

В связи с работами ЖЭУ-2 на внутренних сетях по адресу: ул. Радищева д.12 04.03.26г. с 12:00 до окончания работ будет произведено отключение холодного водоснабжения по адресам:

г. Гатчина, ул. Радищева, д.12, д.16, д.16а (суд. приставы), 18, 18А /ателье; ул. К. Маркса, д.59В, 59 Б (база МУП ТС).

В связи с заменой задвижек на линии Д -200 мм 05.03.2026г с 09:00 и до окончания ремонтных работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

г. Гатчина, ул. Горького, д.21 (гостиница "Гатчина"), ул. Горького, д.24, д.26, д.28, д.30; ул. К. Маркса, 32 (гимназия Апекс), ул. Чкалова, д.65, ул. Достоевского, д.1А (Покровский собор), ул. Достоевского, д.2 (гостиница «Славянский двор»), ул. Достоевского, д.2 (дворец молодежи), ул. Горького, д.22 (тубдиспансер).