Фёдор Кравчук – неизвестный чемпион

- Фёдор, как вы пришли в фридайвинг, чем вас привлек этот вид спорта?

- На самом деле фридайвингом я занимаюсь совсем недавно, с начала этого года. А плаванием с раннего детства, с семи лет. Инициатива родителей: папа, Эдуард Владимирович, – директор Гатчинской спортивной школы № 2, мама, Ольга Станиславовна, – тренер по плаванию. Тренировался в группе Татьяны Александровны Александровой и под руководством мамы. В 17 лет стал мастером спорта.

Учился в Гатчинском педагогическом колледже, работал, тренировался, но однажды к нам в бассейн «Атлантика» пришла работать спасателем и заодно тренироваться Оксана Кононова. Плавала с моноластой. Это такая большая ласта, «хвост русалки» еще называется. Мне захотелось попробовать. Она сначала не соглашалась, мол, у меня ступни ног слишком большие. Но потом знакомый спасатель договорился с ней. Я проплыл 75 метров – под водой, не выныривая. На спор с другим спасателем – Александром Малининым – проплыл уже 100 метров. Это четыре 25-метровых бассейна. Жаль, никто на видео не снял.

- Сто метров – хороший результат?

- Для новичка – очень неплохой. Оксана Кононова предложила мне потренироваться вместе.

Фридайвинг – одна из дисциплин подводных видов спорта.

Есть статическая задержка дыхания. Просто лежишь под водой, не дышишь. Мой личный рекорд – 5, 05 минут. Это немного. На прошедшем сейчас чемпионате России мужчины и женщины показывали 7–8 минут. Рекорд России – 9.13.

Есть спуск на глубину. Соревнования проводятся только на открытой воде. Спортсмен спускается по тросу или в специальной установке. Она называется «СЛЭД», из себя представляет небольшую металлическую конструкцию, на которую фридайвер встает. Она просто добавляет вам вес позволяя опускаться намного быстрее. В глубоководном бассейне проводятся только тренировки. У нас в Ленинградской области лишь один такой бассейн, во Всеволожске, глубина – 30 метров.

Есть три вида плавания под водой: без ласт, с ластами и с моноластой. Плавают обычно с зажимом на носу, чтобы не попадала вода, и с небольшим грузом, который позволяет удерживать определенную глубину.

- Фридайвинг относят к экстремальным видам спорта. Какие здесь главные риски?

- Нахождение под водой без дыхания само по себе опасно. При спуске на глубину азот растворяется в тканях, мышцах. Возникает опасность декомпрессионной болезни. Люди могут потерять сознание и даже умереть. Такие случаи известны, и их, к сожалению, не мало. Самая знаменитая наша женщина, фридайвер Наталья Молчанова, установила 40 мировых рекордов в разных дисциплинах, первая женщина, которая смогла продержаться под водой без дыхания более девяти минут. В 2015-м, во время тренировок, пропала, не смогла вынырнуть. Тело ее так и не нашли. В нырянии на глубину в море таких случаев побольше – в бассейне, конечно, реже. Но тоже бывают после всплытия судороги, кратковременная потеря сознания. Ты должен после всплытия в течение 15 секунд произнести: «Я в порядке» и показать знак «Окей». Чтобы судьи убедились, что с тобой действительно всё в порядке и не нужна медицинская помощь.

- Что привлекает людей и вас, в частности, заниматься таким опасным видом спорта?

- Риск не так уж велик, особенно в бассейне. Нужно только тщательно выполнять требования техники безопасности и следовать советам тренера или инструктора. Что касается открытой воды, моря, опуститься на глубину 100 метров и более без акваланга, используя только возможности своего организма, – это же здорово! В динамичном плавании на расстояние и время тоже много интересного. Способность проплыть под водой на одном вдохе под двести метров дорогого стоит. Я начал заниматься в январе 2025-го и вот в ноябре, на чемпионате России, проплыл 176,5 метров без ласт. Занял первое место. Но, так как не был внесен в официальный реестр соревнований от Ленинградской области или Гатчины, а выступал сам по себе, в индивидуальном порядке, в протокол был занесен как победитель, но золотой медали не получил.

- Обидно?

- Есть немного. Но у меня еще всё впереди. Мне 24 года, для фридайвинга это детский возраст. Наталья Молчанова, о которой я говорил, пришла в фридайвинг в 40 лет и успела поставить массу рекордов, стать неоднократным чемпионом России и мира. Так что у меня еще всё впереди.

После соревнований представители Федерации фридайвинга сказали, что если я повторю свои результаты в будущем году, то меня пригласят в сборную России. Сейчас нужно только пройти углубленное медицинское обследование, оформить необходимые документы и начать выступать уже официально.

Пожелаем удачи Фёдору на нелегком спортивном пути. Надеемся, что он как можно скорее вместо звания «неофициального чемпиона» России получит свои заслуженные медали на первенствах страны и мира.

Андрей Павленко