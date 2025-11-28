К концу 2027 года Ленобласть выйдет на 100% обработки отходов

«В 2027 году Ленобласть намерена завершить «мусорную» реформу. Поэтапно закрываем устаревшие полигоны накопления отходов. Уже закрыты «Самарка» и «ЭкоПлант», с начала 2026 года прекращает работу полигон «Новый Свет - Эко». К концу 2027 года мы выйдем на 100% обработки отходов.

Для борьбы с несанкционированными свалками закупили трал. Теперь экополиции есть на чем вывозить технику нарушителей на штрафстоянки.

Технику активно закупает и Региональный оператор — мусоровозы, ломовозы и мультилифты: всего более 20 единиц.

В 2026 году оборудуем не менее 204 новых контейнерных площадок для удобства жителей, не менее 221 — пройдут реконструкцию.

Открываем точки приема текстиля для переработки. Уже работают более 200 пунктов. Так формируем новую культуру потребления.

Частая проблема — свалка строительного мусора на контейнерных площадках. Пилотным районам поможем с приобретением шрёдеров-измельчителей строительных отходов. Доски, шифер, пенобетон, ветки такие машины измельчают до фракции опилок. По тем площадкам, где фиксируем системные жалобы, обеспечим видеонаблюдение.

Оценку работе комитетов дадим с учетом обратной связи от ленинградцев», — отметил губернатор Ленинградской области.