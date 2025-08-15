Прокуратура защитила 81-летнюю жертву мошенников

В ходе проверки установлено, что 81-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников и перевела им более 230 тысяч рублей.

Городской прокурор Сергей Бажутов направил в Ленинский районный суд города Санкт-Петербурга исковое заявление о взыскании с владельца банковского счета, на который были переведены денежные средства, неосновательного обогащения в размере более 263 тысяч рублей (с учетом процента за использование чужих денежных средств).

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Исполнение судебного акта поставлено на контроль городской прокуратуры.