Прокуратура защитила 81-летнюю жертву мошенников
Гатчинская городская прокуратура провела надзорные мероприятия по соблюдению уголовно-процессуального законодательства при расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.
В ходе проверки установлено, что 81-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников и перевела им более 230 тысяч рублей.
Городской прокурор Сергей Бажутов направил в Ленинский районный суд города Санкт-Петербурга исковое заявление о взыскании с владельца банковского счета, на который были переведены денежные средства, неосновательного обогащения в размере более 263 тысяч рублей (с учетом процента за использование чужих денежных средств).
Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Исполнение судебного акта поставлено на контроль городской прокуратуры.
