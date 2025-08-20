Общественная палата Гатчинского округа проинспектировала ход ремонта амбулатории в деревне Малое Верево

Идею поэтапного (по кабинетам) ремонта медицинского учреждения с привлечением социально ответственного бизнеса поддержали и.о. главного врача Гатчинской КМБ Ростислав Павлов и руководитель Веревского территориального управления администрации Гатчинского округа Сергей Комаров.

Уже удалось объединить несколько местных предпринимателей, которые выделили материалы и строительные бригады для проведения первоочередных работ.

Строители взялись за дело 15 августа. В настоящее время идет косметический ремонт физиотерапевтического и процедурного кабинетов. Общественники поставили перед собой задачу в ближайшее время изыскать возможность отремонтировать, как минимум, еще один кабинет.

Силами Гатчинской КМБ в амбулатории заменено сантехническое оборудование и закуплена новая мебель, которая будет установлена в отремонтированных помещениях.

Члены рабочей группы Общественной палаты Гатчинского округа обсудили текущие организационно-технические вопросы и сроки окончания ремонта в первых кабинетах.

Татьяна Можаева