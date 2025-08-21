«Флагманы образования» представляют спецпроект «СВОи. Разговоры с Героями» и приглашают к участию жителей Ленинградской области

По всей стране проходят встречи с участниками специальной военной операции, однако формат «СВОих» – это не академическое изложение историй, а пример живого, искреннего разговора, на который можно опереться при подготовке собственных мероприятий. Темы, которые поднимают герои в интервью – это реальные вопросы подростков, а ответы – честные и личные рассказы, живой человеческий опыт. Через истории о боевых операциях и экстремальных ситуациях герои объясняют, что такое любовь к Родине, патриотизм, героизм и внутренняя мотивация.

Спецпроект «СВОи. Разговоры с Героями» разработан командой проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Обществом «Знание» и программой развития для участников специальной военной операции «Время героев».

В интервью затрагиваются актуальные темы и поднимаются вопросы, которые подростки чаще всего задают на встречах с бойцами и офицерами:

Как сделать встречу с героем неформальной и искренней?

Нужно ли говорить с новым поколением «по-новому»?

Чему взрослые могут поучиться у детей?

Правда ли, что письма с фронта читают и бережно хранят?

Как служба изменила вас? Что было самым сложным?

Как справляться с утратой и помнить тех, кто не вернулся?

Как сохранить стойкость и мужество в сложной ситуации?

В съемках приняли участие Герой России, Председатель Правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Артур Орлов; Герой России, начальник Главного штаба «Юнармии», Заместитель Председателя Правления Движения Первых Владислав Головин; Герой России, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Игорь Юргин; а также Герой России, директор департамента по патриотической работе Общества «Знание» Балдан Цыдыпов. Каждый из них не понаслышке знает, что значит быть примером для молодежи – их слова становятся важной опорой для тех, кто только формирует свое отношение к жизни, службе, Родине.

«Я верю, что личная история – самый сильный способ достучаться до сердца. Когда подростки задают прямые вопросы, они ждут не пафоса, а правды. И наша задача – эту правду сказать», – отметил Игорь Юргин.

Жителей Ленинградской области команда «Флагманов образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» также приглашает поделиться своими историями и кадрами, чтобы вдохновить всю страну.

Проект «Флагманы образования» создаст онлайн-галерею, посвященную встречам с героями СВО. Если в вашей школе, колледже или университете проходила такая встреча – поделитесь этой историей! Для этого заполните форму по ссылке: https://clck.ru/3NgCFC. В анкете вы сможете указать регион, населенный пункт, название образовательной организации, класс или курс, рассказать о герое встречи, самых интересных вопросах и приложить ссылку на фотографии. Истории будут размещены в официальных соцсетях проекта, чтобы вашим опытом вдохновились не только коллеги, но и все жители страны.

«Сегодня очень важно не просто организовать встречу с героем, но и наполнить ее смыслом, теплом и доверием. Мы создали «СВОих» как инструмент для педагогов и наставников, чтобы они могли уверенно и честно говорить с детьми о сложных вещах. Этот специальный проект – не инструкция, а приглашение к откровенному диалогу, который меняет и тех, кто спрашивает, и тех, кто отвечает», – считает руководитель проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Артем Миронов.

Спецпроект «СВОи. Разговоры с Героями» доступен для просмотра по ссылке: https://clck.ru/3NkM8J.

«Флагманы образования» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», который помогает студентам, педагогам и управленцам в сфере образования развивать профессиональные и лидерские компетенции. Он объединяет конкурсы, образовательные программы и цифровые сервисы, формируя сообщество активных профессионалов.

С 2019 года участниками проекта стали более 370 000 человек. Победители получают доступ к обучению в ведущих образовательных центрах страны, включаются в кадровый резерв и реализуют собственные инициативы на региональном и федеральном уровнях.

В 2025 году в проекте открыты четыре тематических конкурсных трека: «Медиа», «Государство», «Культура», «Наставничество», а также специальный просветительский проект «СВОи. Разговоры с Героями». Дополнительно открыт конкурсный набор в экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования», где раскрывается лидерский потенциал, масштабируется лучший опыт в сфере образования. Регистрация на официальном сайте.

Присоединяйтесь, чтобы научиться говорить о важном – честно и бережно. Вдохновляйтесь историями, которые меняют нас и наше будущее.

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).