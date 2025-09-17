«День знаний» – на велосипеде!

Мальчишки и девчонки в возрасте от трех до восьми лет соревновались в парных заездах на 100 метров: самые маленькие – на беговелах, постарше – на велосипедах. Всего участвовало более 190 ребят. Самые быстрые велогонщики поднимались на пьедестал почета: за первые три места чемпионы в своих категориях получали медали, грамоты и призы.

На соревнования приходили целыми семьями, братья и сестры болели друг за друга, родители – за своих малышей. Например, президент Федерации плавания и синхронного плавания Ленинградской области Никита Белоусов поддерживал своих сыновей – 7-летнего Никиту и 5-летнего Льва. Младший преодолел дистанцию 100 метров за 18,32 секунды и вышел в победители в своей возрастной группе. Мальчишки участвует в соревнованиях каждый год, начав гонку с беговелов. Велосипед в жизни ребят – полезное хобби.

«Я считаю, что в этом возрасте заниматься любым спортом ребенку надо для укрепления здоровья, для мотивации, для движения. Основные задачи этих забегов, заездов для детей – привить интерес к спорту, создать стимул», – уверен папа мальчиков Никита Владимирович – потомственный спортсмен, мастер спорта России по плаванию.

Как пояснила начальник сектора Гатчинского комитета по физической культуре и спорту Наталья Короткова, в этом году гатчинский велофестиваль «День знаний» провели в сокращенном варианте: лесопарковые дорожки были не готовы к полноценной велогонке.

- Мы решили провести праздник только для маленьких детей на велодорожках бульвара Науки, ограничив количество участников до 200 человек. Мы впервые проводим здесь спортивное мероприятие, впервые по этой велодорожке едут велосипеды в соревновательном темпе, и место оказалось очень подходящим, участникам удобно. Трассу выбрали специально чуть в горку, чтобы слегка гасить скорость для безопасности.

Как пояснила Наталья Андреевна, традиционный велофестиваль проходит в Гатчине каждую осень уже больше десятка лет, собирая участников от трех лет и до бесконечности. В этом году фестиваль впервые проходил в «детском» формате, а свое название – «День знаний» – праздник велоспорта носит уже третий год. Это наименование фестиваль получил не только в честь 1 сентября, но и в ознаменование просветительской функции:

- К сожалению, культура наших велосипедистов-любителей находится на низком уровне с точки зрения безопасности. Не все обращают внимание на то, что велосипед – это транспортное средство, которое нуждается в техническом обслуживании. Велосипед должен подходить по размеру, а сам велосипедист обязан ездить в шлеме и перчатках для защиты на случай падений и столкновений. И мы на нашем фестивале из раза в раз привлекаем внимание участников к вопросам безопасности – отсюда и название праздника: «День знаний». На старт все участники велогонок – и взрослые, и дети – допускаются только в шлемах, – подчеркнула Наталья Короткова.

Полвелосипеда и «Желтый ангел»

Изюминкой праздника, как обычно, стала выставка авторских велосипедов мастера из Петербурга Игоря Баронаса – давнего друга гатчинского велофестиваля.

Игорь Баронас – профессиональный велоконструктор и занимается созданием необычных велосипедов. Свою коллекцию авторских велосипедов он привез на гатчинский велофестиваль уже в четвертый раз, в том числе три новых модели – необычных, если не сказать, экзотических:

- Этот велосипед называется halfbike – полвелосипеда. Он укороченный, по длине – половина стандартного велика, у него маленькое переднее колесо и заднее тоже небольшое – 20 дюймов. Вот этот высокий велосипед «Желтый ангел» – самый первый из необычных велосипедов, который я сделал уже лет двадцать назад. Он складывается, компактный, его можно даже в квартире держать. Микровелосипед – довольно быстрый, несмотря на размер, у него большая «звезда» – 80 зубьев, и на нем можно разгоняться до 33 км/ч, я засекал.

Мастер привез на фестиваль велосипед-тандем – где водители сидят лицом к лицу, соответственно, один из велосипедистов едет задом наперед. На другом тандеме велосипедисты сидят параллельно, рядом друг с другом, и каждый крутит только одну педаль со своей стороны.

Одним из самых экзотичных экземпляров на выставке была «спинка от кровати»: как пояснил Игорь Баронас, это чудо техники было создано по принципу «не пропадать же добру», когда приятель подарил ему спинку от кровати начала XX века. Мастер пристроил раритет к делу, поставив на колеса и оснастив педалями и рулем.

Представлена была на фестивале и реплика голландского велосипеда 1963 года выпуска с рулем под сиденьем, и handbike – велосипед с ручным приводом, на котором педали надо крутить руками. На этом «хендбайке» мастер сопровождал бегунов на Гатчинском полумарафоне: «Лидеры бежали 20 км/ч, и я на этом велосипеде держал такую же скорость», – поделился Игорь Баронас.

По словам мастера, большинство экзотических велосипедов вполне утилитарны. Например, бэби-байк, оборудованный детским креслом спереди. Сначала это был тандем, потом конструктор сделал из него карго-байк для путешественников – грузовой велосипед со специальной платформой для рюкзака. «А потом один мой приятель, у которого родился четвертый ребенок, попросил меня сделать что-нибудь для него, и я установил спереди сидение для малыша, чтобы они катались на велосипедах всей семьей», – пояснил велоконструктор.

«Желтый ангел» – велосипед выше человеческого роста – пользовался на фестивале большим спросом. Мастер катал детей, которым помогали вскарабкаться на сиденье родители.

«Когда я его создал, мне тоже было страшно на него сесть, – признался Игорь Баронас. – Но потом я сделал ему подножку, и забираться стало проще. Тут такой же принцип, как на велосипеде-пауке XIX века, только проще. Я в Петербурге на нем катаюсь почти каждый день. Он чем хорош? Этот велосипед заметен на дороге, и я считаю, что это самый безопасный велосипед, потому что водители видят его издалека, пропускают. Прохожие, конечно, удивляются, радуются – у людей поднимается настроение».

Велоконструктор сам заядлый велосипедист, раньше серьезно занимался велоспортом, теперь участвует в гонках и фестивалях в качестве любителя. Мастер уверен: обычный велосипед надоедает, хочется разнообразия – для этого и существуют экзотические байки.

Помимо дорожных велосипедов, он создает водные – вело-катамаран, вело-тримаран, вело-сап – и участвует на этих велоконструкциях в соревнованиях на воде.

Кроме того, Игорь Баронас делает велосипеды на заказ – например, четырехместные, для любителей велосипедной экзотики. Но главное, мастер изготавливает специальные велосипеды для детей с ДЦП – легкие, компактные, чтобы можно было хранить дома и проезжать в дверные проемы.

Вопреки всем сомнениям, велосипеды замысловатых конструкций абсолютно надежны: по словам мастера, никто из велосипедистов до сих пор не пострадал.

Екатерина Дзюба