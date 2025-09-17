Прокуратура восстановила права пенсионерки, обманутой «чёрными риэлторами»

Воспользовавшись возрастом и нестабильным состоянием женщины, мошенники убедили ее продать жилье и перевести деньги третьим лицам. В результате пенсионерка лишилась квартиры и денежных средств. Новый собственник обратился в суд с иском о выселении пенсионерки.

Прокурор незамедлительно обратился в суд со встречным иском о признании договора недействительным. В ходе разбирательства были представлены доказательства того, что сделка совершена под влиянием обмана и психологического воздействия – женщина не понимала существа юридических действий.

Гатчинский городской суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. В дальнейшем новый собственник, не согласившись с решением суда, предпринял попытку его обжалования, однако Ленинградский областной суд оставил решение без изменений, и оно вступило в законную силу.

Прокуратура Гатчины напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность при совершении сделок с недвижимостью и обращении с финансовыми средствами, особенно в случаях, когда речь идет о защите прав социально уязвимых категорий граждан.