Здоровье в одном окне

Скорость принятия врачебных решений, измеряемая минутами, а не днями, электронный больничный за два клика и скоординированная помощь, где каждый специалист видит полную картину здоровья пациента — это первые результаты перехода на Единую медицинскую информационную систему (ЕМИС). Масштабный проект, реализуемый по поручению Президента РФ, кардинально меняет работу врачей и качество обслуживания для более чем 860 тысяч ленинградцев, уже пользующихся цифровыми сервисами.

Единый цифровой прорыв

Все государственные медицинские учреждения Ленинградской области до конца 2025 года полностью перейдут на работу в единой облачной медицинской информационной системе (ЕМИС). Внедрение этого комплексного решения, создающего единое цифровое пространство для врачей и пациентов, ведется с 2024 года в рамках нацпроекта "Экономика данных" (до 2025 года - "Цифровая экономика"). Уже сегодня более 20 медицинских организаций региона завершают обучение персонала и готовы к полноценной работе в новой экосистеме.

Главное преимущество ЕМИС для медицинских работников — это моментальный доступ ко всей истории болезни пациента в «одном окне». Врачу больше не нужно тратить время на поиск бумажных карт, запросы в архив или ожидание результатов из лаборатории. Достаточно включить компьютер, чтобы в течение минуты получить исчерпывающую картину: результаты свежих исследований, архивные анализы, назначения коллег, данные об аллергиях и хронических заболеваниях. Эта функция критически важна в экстренных ситуациях, где каждая секунда на счету, и позволяет оказать помощь без малейших задержек.

Для врачей и пациентов

Система радикально ускоряет и рутинные процессы. Запись на консультацию к специалисту из другого корпуса или даже города, выписка рецепта и оформление электронного больничного листа теперь занимают менее двух минут. Использование интеллектуальных шаблонов, автоматически подстраивающихся под клинические рекомендации, не только экономит время, но и минимизирует риски ошибок. Это позволяет врачам перераспределить время с бумажной работы на непосредственное общение с пациентом, что является основой качественного и человечного подхода к лечению.

Для жителей 47-го региона переход на ЕМИС пройдет максимально гладко. Работа всех привычных цифровых сервисов, таких как запись к врачу через портал Госуслуг или доступ к медицинским документам в личном кабинете «Мое здоровье», продолжается без перерывов. Система работает в фоновом режиме, обеспечивая бесперебойность и надежность этих услуг.

Ключевое преимущество — помощь становится по-настоящему скоординированной. Любой врач, имеющий доступ к системе, видит всю историю взаимодействия пациента с системой здравоохранения региона. Это исключает дублирование анализов, противоречивые назначения и позволяет строить единую, последовательную тактику лечения. Уже сегодня этими возможностями пользуются 860 тысяч жителей области.

Технологии на страже здоровья

Работа масштабной ЕМИС обеспечена мощной и безопасной технологической инфраструктурой. Все медицинские организации, включая даже удаленные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), подключены к единой защищенной сети передачи данных (ЕЗСПД). Это гарантирует не только высокоскоростной обмен информацией, но и максимальный уровень безопасности и конфиденциальности персональных данных пациентов, соответствующий всем требованиям российского законодательства.

Важно понимать, что ЕМИС — не просто электронная карта, а целая цифровая экосистема, которая открывает новые возможности для медицины.

Специализированные регистры: система включает ведение отдельных регистров по онкологическим, сердечно-сосудистым заболеваниям и ведению беременности. Это позволяет врачам централизованно «мониторить» состояние пациентов из групп риска, обеспечивая своевременность профилактики и лечения.

Интеграция с искусственным интеллектом: ЕМИС интегрирована с сервисами на основе AI для анализа диагностических снимков (КТ, маммография, флюорография). Эта технология уже помогла выявить тысячи подозрений на патологии, в том числе и онкологические заболевания на самых ранних, легко излечимых стадиях.

Межведомственное взаимодействие: система налаживает электронный документооборот с фондами ОМС, органами ЗАГС, Социальным фондом России и другими ведомствами. Это избавляет граждан от необходимости собирать и носить с собой бумажные справки, значительно упрощая получение различных услуг.

Дистанционный мониторинг: для пациентов с хроническими заболеваниями внедряется система удаленного контроля показателей здоровья с помощью робота-оператора и умных тонометров, что позволяет врачу вовремя реагировать на изменения состояния.

Цифровая диспетчеризация скорой помощи: оптимизация работы службы 112 за счет анализа данных в ЕМИС позволяет строить оптимальные маршруты для бригад, значительно сокращая время доезда до пациента.

Внедрение Единой медицинской информационной системы позволяет сделать серьёзный шаг к медицине будущего — более оперативной, точной и ориентированной на человека. И важно, что Ленинградская область уверенно движется к созданию удобного цифрового пространства, где на первом месте стоит качество жизни и здоровье жителей.

Ксения Бондаренко

Фото: пресс-служба Правительства ЛО