Диалог с властью

Просим решить вопрос с обеспечением безопасности дорожного движения по ул. Колхозная в г.п. Ульяновка Тосненского района.

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

На улице Колхозная в поселке городского типа Ульяновка Тосненского района в августе специалистами Тосненского ДРСУ были установлены дорожные неровности в количестве 4 единиц, а также соответствующие знаки ограничения скорости до 40 км/ч и знак искусственной неровности.

Просим решить проблему с отведением ливневых вод в Вырице Гатчинского округа.

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Проведен комиссионный осмотр с участием ГБУ «Киришское ДРСУ», ИП Платоновой Я.В., ПЧ-19 Октябрьской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД», Вырицкого управления Гатчинского муниципального округа области, обслуживающей дорожной организации.

Установлено, что причиной подтопления автомобильной дороги «Пустошка – Вырица» и образования застоя воды в водоотводной канаве вдоль дороги явился засор водопропускной трубы. Решением комиссии принято: со стороны арендатора площадки в кратчайшие сроки обеспечить водопропускную способность путём проведения очистки водопропускной канавы с заменой водопропускной трубы.

Силами Киришского ДРСУ выполнены работы по прочистке водоотводной канавы с обеих сторон ул. 1 Мая, а также расчистка кустарника. Выполнены работы по восстановлению и очистке ливневой канализации.

Необходимо оборудовать остановку в деревне Ивановка Гатчинского округа и обеспечить организацию подвоза детей школьным автобусом.

Отвечает комитет общего и профессионального образования Ленинградской области.

Транспортное обеспечение обучающихся включает в себя организацию их бесплатной перевозки до образовательных организаций и обратно, а также предоставление мер социальной поддержки при проезде на общественном транспорте. В 2025 году по заявке комитета по образованию администрации Гатчинского муниципального округа будет передано два новых школьных автобуса.

В непосредственной близости от жилых домов в дер. Расколово Ломоносовского района расположена «Фабрика домашних солений», которая сдает часть своих площадей рыбоперерабатывающему производству. В результате в деревне стоит запах рыбы. Просим провести проверку деятельности этого производства.

Отвечает Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области (далее – Комитет).

Комитетом организованы выездные обследования территории деревни Расколово Ломоносовского района Ленинградской области, по результатам которых вблизи предприятия ООО «Фабрика домашних солений» было зафиксировано наличие запаха рыбы, запаха капусты, а также выслушаны жалобы и предложения жителей деревни Расколово.

Испытательной лабораторией ЛОГКУ «Леноблэкомилиция» проведены отборы проб атмосферного воздуха в зоне жилой застройки деревни Расколово. Повышенного содержания концентраций загрязняющих веществ относительно предельно допустимых концентраций не обнаружено.

Осуществлен осмотр производственной площадки ООО «Фабрика домашних солений». Среди арендаторов территории — ООО «Лагуна», которое осуществляет деятельность по обработке рыбы. На производственной площадке и прилегающей территории присутствует запах, характерный для обработки рыбы и производства квашеной капусты. Источники выбросов, сбросов загрязняющих веществ, а также открытые места размещения отходов рыбы, которые могли бы являться источником запаха, отсутствуют.

Комитетом юридическому лицу даны рекомендации по соблюдению обязательных требований в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований по постановке на учёт объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, в реестр объектов негативного воздействия.