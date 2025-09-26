Ветераны СВО из Ленинградской области прошли оздоровление в белорусском санатории

Данная инициатива стала возможной благодаря соглашению между правительством Ленинградской области и постоянным комитетом Союзного государства. Ветераны боевых действий смогли не только восстановить здоровье, но и получить положительные эмоции от пребывания в дружественной стране.

«Эта поездка стала настоящим подарком для наших ребят, – отметила социальный координатор г. Сосновый Бор Светлана Пыльцына. – Организаторы проявили чуткость и внимание, обеспечив комфортное пребывание и эффективное лечение. Ветераны вернулись домой отдохнувшими и полными сил».

«Забота о здоровье и благополучии ветеранов СВО – приоритетное направление деятельности фонда «Защитники Отечества», – подчеркнула руководитель филиала фонда Ольга Историк. – Мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку нашим героям и способствовать их успешной реабилитации и адаптации к мирной жизни».