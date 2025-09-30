В Гатчине откроется очная площадка для сдачи нормативов ТехноГТО на золотые значки

Школьники, студенты и все желающие могут предварительно сдать на сайте technogto.kruzhok.org онлайн-нормативы по электронике, БАС, фактчекингу, технологиям связи и другим направлениям, а затем подтвердить свои знания на очной площадке. За золотой значок ТехноГТО будущие абитуриенты в 2026 году смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы.

В Ленинградской области очные сдачи ТехноГТО пройдут на площадках, созданных в Гатчинской средней общеобразовательной школе № 9 с углубленным изучением отдельных предметов в Гатчине и Учебном центре «Чудоум» в Агалатово. Участники сдадут нормативы по применению беспилотников, фактчекингу, цифровой навигации, блогингу, принятию решений на основе данных и цифровому моделированию. Всего в октябре, ноябре и декабре 2025 года в России запланировано более 350 мероприятий по сдаче ТехноГТО: они пройдут в 30 регионах на очных площадках, которые были выбраны весной по итогам конкурса.

«Уже сейчас с помощью онлайн-нормативов ТехноГТО каждый житель нашей страны независимо от возраста и сферы деятельности может проверить свою технологическую грамотность и подтянуть те или иные знания. В этом сезоне очную сдачу ТехноГТО запускают 30 первых регионов, но вскоре такие площадки откроются по всей России, чтобы как можно больше участников могли заработать дополнительные баллы для поступления в вузы и бонусы для участия в других проектах», – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Чтобы получить доступ к сдаче очных нормативов ТехноГТО на золотой значок, участник должен успешно (на 70 баллов и более) сдать не менее пяти онлайн-нормативов на сайте проекта. Задания нормативов максимально приближены к реальным жизненным ситуациям: от настройки безопасного интернета до работы с навигационными приложениями и ведения социальных сетей. При соблюдении всех условий запись на очную сдачу открывается в личном кабинете автоматически. Золотой знак отличия ТехноГТО получают участники, которые подтвердили свои знания, сдав успешно два очных норматива.

«На очных площадках ТехноГТО от Калининграда до Камчатки стартует первая полномасштабная сдача нормативов технологической грамотности на золотые значки. Участники сдали уже более 80 000 нормативов онлайн, свыше 2 900 человек удостоены серебряных и бронзовых значков. В отличие от олимпиад и конкурсов, в ТехноГТО стать победителем и получить признание может каждый. Но для школьников запуск очных площадок становится особенно важным событием, ведь за золотой значок ТехноГТО они смогут заработать дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в университеты», – подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов.

В 2025/2026 учебном году нормативы технологической грамотности включены в проект Приказа Министерства просвещения РФ об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов – благодаря этому данные об обладателях золотых значков ТехноГТО будут передаваться в государственный информационный ресурс (ГИР) о детях, проявивших выдающиеся способности, и вузы смогут начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ за это достижение.

ТехноГТО – это комплекс нормативов для оценки общей технологической грамотности и готовности ответственно использовать технологии для решения задач в повседневной жизни. На сайте ТехноГТО доступны для сдачи нормативы по космическим технологиям, технологиям связи, цифровой навигации, фактчекингу, беспилотникам и другим направлениям. Сдавая нормативы онлайн, участники зарабатывают цифровые бронзовые и серебряные значки, а подтверждая свои знания на очных площадках – получают золотые значки. Комплекс ТехноГТО реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».