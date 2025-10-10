Диалог с властью

Когда будут проведены работы по герметизации швов в доме 40 в поселке Сиверский Гатчинского округ.

Отвечает администрация Гатчинского округа Ленинградской области.

По информации управляющей организации ООО «ЖКХ Сиверский», было проведено обследование дома по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский округ, пос. Сиверский, ул. Военный городок, д. 40. Работы по герметизации межпанельных стыков в многоквартирном доме выполнены.

Когда планируется капитальный ремонт автомобильной дороги, проходящей через деревню Клопицы Волосовского района Ленинградской области.

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Через дер. Клопицы Волосовского района Ленинградской области проходят три автомобильных дороги общего пользования регионального значения.

Участок автодороги «Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно –Шапки», проходящий через деревню Клопицы, и участок автодороги «Подъезд к дер. Медниково», примыкающий к автодороге «Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки» в деревне Клопицы, находятся в нормативном состоянии.

По итогу проведения обследования транспортно-эксплуатационного состояния участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Каськово – Медниково - Ольхово» в целях обеспечения безопасности дорожного движения ГБУ «Киришское ДРСУ» было выдано предписание на устранение дефектов дорожного покрытия. Работы на участке дороги были проведены в срок. Специалистами ГБУ «Киришское ДРСУ» выполнено профилирование гравийной дороги средним автогрейдером в объеме 109 тыс. кв. м.

Просим решить проблему с подтоплением земельных участков на улице Школьной в Кингисеппе.

Отвечает администрация Кингисеппского района Ленинградской области

Служба городского хозяйства, которая осуществляет содержание улиц, автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов внешнего благоустройства, в 2024 году в рамках муниципального контракта заменила водопропускную трубу под проездом между ул. Набережная и ул. Школьная мкр. Лесобиржа в Кингисеппе.

В 2025 году выполнены работ по замене водопропускной трубы на ул. Школьная. Также заключен контракт на выполнение инженерно-геодезических изысканий в мкр. Лесобиржа — подрядчик должен представить предложения по организации водоотвода поверхностных сточных вод с учетом существующей застройки.

В месте пролегания ранее действующей водоотводной канавы выполнена планировка земельных участков, канава в указанном месте засыпана. Наличие сформированных и находящихся в частной собственности земельных участков требует корректировки трассы водоотводной канавы. Организация работ по ее обустройству будет запланирована с учетом инженерно-геодезических изысканий.

Как планируется решить проблему с водоснабжением микрорайона Березки во Всеволожске.

Отвечает администрация Всеволожского района Ленинградской области.

По информации, предоставленной ресурсоснабжающей организацией ОАО «Всеволожские тепловые сети», проект прокладки трубопровода диаметром 500 мм застройщиком ООО «СЗ «ИНВЕСТПРОЕКТ» находится на стадии согласования. Работы по строительству сетей водопровода запланированы на 2026 год.

Также подписано распоряжение комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области об установлении тарифов на подвоз воды ОАО «Всеволожские тепловые сети» для потребителей микрорайона «Березки».