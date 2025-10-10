Ленобласть выполняет поручение главы государства о догазификации

«Провел рабочую встречу с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым, который работает сегодня в регионе на газовом форуме.

Обсудили основные вопросы развития энергетической отрасли области, вхождение региона в осенне-зимний отопительный период, а также выполнение президентской программы догазификации.

Как раз сегодня в рамках газового форума по программе развития газоснабжения и газификации Ленобласти открыли распределительный газопровод по деревням Речка и Бабаново Кировского района. Этот газопровод обеспечит топливом более 90 домохозяйств.

За последние четыре года в рамках программы в области построены 53 межпоселковых, 139 внутрипоселковых газопровода, 15,5 тыс. домовладений получили возможность перейти на сетевой газ», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.