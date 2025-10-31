Ленобласть почтила память жертв авиакатастрофы над Синаем

«10 лет назад никто из нас не знал друг друга, но всех нас объединила эта трагедия. Мы все проходим через потери, и в такой момент хочется с кем-то поделиться и унять частичку боли. У вас всех — одна боль, но вы сумели поддержать друг друга и пройти через это. Все сплотились и стали как одна семья. Я к вам отношусь с особым уважением — вы 10 лет вместе. Самое главное, что у нас есть, — это память. Пока мы помним — души спокойны. Вы своим примером показываете, что человека, когда он вместе с другими и когда чувствует поддержку, не сломить. А память — это самое главное», — подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.