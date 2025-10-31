Ленобласть создаёт систему поддержки благотворителей

«Координационный совет по благотворительности поднял вопросы, разные по темам и значимые по содержанию. Итог встречи — мои поручения:

— Представить предложения по региональной поддержке доноров костного мозга;

— Разработать систему поощрений для бизнеса, ведущего благотворительную деятельность. Не только налоговые льготы, но и меры общественного признания.

— Разработать регламент сотрудничества школ и социально ориентированных НКО в социальных и просветительских проектах. Ценность социальных инициатив, к которым могут присоединиться школьники, велика.

— Создать программы обучения и взаимодействия власти и СО НКО и конкретно — муниципальных властей и ТОСов. С районами и поселениями проработать систему поддержки инициатив поселений через ТОСы.

— С Министерством культуры РФ продолжить поиск эффективного механизма привлечения благотворителей в реставрацию и восстановление памятников культурного наследия. Сейчас вопрос упирается в передачу права собственности, аукционные механизмы, не учитывающие вклад благотворителя», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По результатам исследования Комитета общественных коммуникаций Ленобласти,

72% опрошенных представителей регионального бизнеса отметили, что участвуют в благотворительной деятельности.

В 2025 году бизнес и организации Ленобласти направили на благотворительность более 340 млн рублей, в основном — на помощь участникам СВО и экологические проекты.

68% опрошенных жителей области также заявили об участии в благотворительности. Больше половины из них — жители в возрасте до 35 лет.