Пожарная часть глазами детей

С порога пожарной части малышей встретили настоящие герои – бравые пожарные, готовые поделиться секретами своей работы. Ребята с восторгом осматривали современные пожарные автомобили, оснащенные всем необходимым для спасения людей и тушения пожаров. Им с интересом рассказывали о назначении каждого инструмента и оборудования, которое пожарные используют в своей ежедневной работе.

Во время экскурсии пожарные рассказали детям о важности соблюдения правил пожарной безопасности в быту: как вести себя при обнаружении дыма, почему нельзя играть со спичками, и как правильно вызвать пожарную охрану. Ребята активно участвовали в беседе, задавали множество вопросов и с удовольствием запоминали правила, которые помогут им быть осторожными и внимательными.

Эта встреча стала для малышей не просто интересной экскурсией, но и важным уроком мужества, отваги и ответственности. Пожарные в очередной раз продемонстрировали, что их работа – это не только героические подвиги, но и кропотливый труд, требующий знаний, выдержки и преданности своему делу.

Такие мероприятия оставляют яркий след в сердцах детей, формируя у них уважение к профессии пожарного и понимание ценности безопасности.

ОНД Гатчинского района Главного управления МЧС России по Ленинградской области